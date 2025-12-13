El Valencia Basket dispondrá de una oportunidad tan magnífica como inmediata de vengarse del Casademont Zaragoza. El cuadro de Rubén Burgos afronta un partido para tratar de seguir en la lucha por el liderato, precisamente ante las líderes. Una victoria les igualaría en la tabla de la Liga Endesa Femenina.

Se tratará del segundo duelo que les mide esta semana en el Roig Arena ante las aragonesas. El primero fue en el debut de la Euroleague Women que se tradujo en una dolorosa derrota por 63-70.

El conjunto taronja lleva 27 partidos disputados ante Casademont Zaragoza. Están repartidos entre 10 en fase regular de la LF Endesa, 6 en playoffs de liga, 3 en Copa de la Reina, 3 en Supercopa y 5 en EuroLeague Women. Esto supone que el equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes de Valencia Basket. El balance global es de 21-6 para las taronja.

Cristina Ouviña, emocionada en su regreso a las canchas / VBC

Respecto al rival, son varias las jugadoras que rondan los 10 puntos de media y los dobles dígitos de valoración tiene a Helena Pueyo, Carla Leite, Merritt Hempe, Aminata Gueye, Nadia Fingall y Ornella Bankole. Además, Mariona Ortiz es la cuarta mejor asistente de la LF Endesa con 5,5 pases de canasta por partido y Pueyo es la segunda mejor recuperadora con 2,5 robos de media.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Casademont Zaragoza de la Liga Endesa Femenina en el Roig Arena

La cita de las aragonesas coincide en el día y lugar con la de los chicos. Ellos juegan por la tarde, mientras que ellas arrancarán su duelo a las 12:15 de la mañana de este domingo 13 de diciembre. El encuentro del Roig Arena se podrá ver en À Punt.