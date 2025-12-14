Oficial: Aplazado el Valencia Basket-C. Zaragoza de ACB

El Valencia Basket ha comunicado oficialmente el aplazamiento del partido de Liga Endesa que debía enfrentar este domingo 14 de diciembre a Valencia Basket y Casademont Zaragoza en el Roig Arena a las 18:00 horas. La alerta naranja en la que está inmersa la provincia de València ha motivado que finalmente el partido no pueda celebrarse. El comunicado del club dice lo siguiente:

"Tras la reunión del CECOPI de esta mañana, y manteniendo Ayuntamiento e instituciones sus indicaciones con respecto al partido de esta tarde, el Club ha solicitado a la acb el aplazamiento del encuentro. Las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha. En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada".

Los dos partidos del Valencia Basket, aplazados

Este aplazamiento se une al ya comunicado en la noche del sábado del partido de Liga F Endesa entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza de Liga Femenina Endesa que también era aplazado por la alerta naranja. El primer equipo femenino del Valencia Basket debía recibir este domingo a las 12:15 horas también al Casademont Zaragoza.

Lo que iba a ser una intensa jornada en el Roig Arena con el doble duelo entre los taronja yel club aragonés en el Roig Arena, finalmente se ha convertido en un domingo sin partidos para el club valenciano.

En busca de nuevas fechas

El doble aplazamiento supone ahora un nuevo quebradero de cabeza para el Valencia Basket que, de acuerdo con el club afectado, el Casademont Zaragoza, la FEB y la ACB, debe buscar ahora nuevas fechas para los dos partidos, tanto el de Liga F Endesa como el de Liga Endesa. El apretado calendario de ambos equipos, especialmente en el caso del masculino, que sin ir más lejos la semana entrante deberá afrontar tres partidos: dos de Euroliga y uno de Liga, dificultan encontrar huecos para ubicar los partidos aplazados.

El Casademont Zaragoza iba a desplazar más de 700 aficionados a València

Aprovechando el doble enfrentamiento ante el Valencia Basket, el Casademont Zaragoza había organizado un desplazamiento de aficionados sin precedentes hasta la capital del Turia este domingo. Un total de 6 autobuses llenos además de otros muchos aficionados que tenían previsto desplazarse en coches particulares, tenía previsto animar hoy a su equipo en el Roig Arena. El CB Zaragoza anunciaba ayer a última hora la suspensión del viaje de la afición debido a la alerta naranja.