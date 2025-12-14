Real Madrid y UCAM Murcia meten presión al Valencia BC

La clasificación de la Liga Endesa no volverá a estar completa hasta que el Valencia Basket dispute su partido ante el Casademont Zaragoza que se ha tenido que aplazar este domingo a consecuencia de la alerta roja. De momento, eso sí, la primera consencuencia de ello es que los taronja han cedido el liderato de la competición, aunque sea de manera provisional, ante el Real Madrid, que no falló en su partido ante el Bàsquet Girona.

Los blancos, que estaban empatados a victoria con el Valencia Basket pero con peor average general, se quedan de momento líderes en solitario con un parcial de 9-1 tras arrollar al Bàsquet Girona por 112-76 a pesar de haber reservado Luis Scariolo a jugadores importantes como Walter Tavares, Mario Hezonja y Gabriel Deck.

Partido entre el Joventut de Badalona y el UCAM Murcia, tercero en la Liga Endesa. / Juan Carlos Caval / EFE

El UCAM Murcia tampoco falla

Los madridistas no son, sin embargo, el único equipo que ha sabido aprovechar el obligado descanso de los taronja esta jornada, ya que el UCAM Murcia también se impuso con sufrimiento el Joventut (80-77) e iguala las ocho victorias de los de Pedro Martínez, aunque con un partido más jugado.

Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 10 / SD

La Laguna Tenerife y Unicaja, ya con siete victorias cada uno, aprovecharon también la jornada para imponerse al Río Breogán y al San Pablo Burgos respectivamente y apretar aún más la parte alta de la clasificación.