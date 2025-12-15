Ya hay fecha y hora para el Valencia Basket-Casademont Zaragoza

El Valencia Basket ha confirmado oficialmente la nueva fecha del partido aplazado de Liga Femenina Endesa ante el Casdemont Zaragoza. Finalmente será el martes 30 de diciembre a las 16:00 horas en el Roig Arena.

Nuevas entradas a la venta

Asimismo, el club también ha informado de que las entradas ya adquiridas para este partido tendrán validez para la nueva fecha. En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada. El Valencia Basket enviará este martes 16 de diciembre un correo electrónico a todos los compradores con la información y los pasos a seguir en caso de optar por la devolución de la entrada. Además también este martes saldrán a la venta de nuevo las entradas para el partido.

El partido correspondiente a la Liga Femenina Endesa debía haberse disputado el pasado domingo 14 de diciembre a las 12:15 horas pero tuvo que ser aplazado el sábado por la noche debido a la alerta roja por lluvias en València. El club taronja, junto al Casademont Zaragoza y la Federación Española de Baloncesto han acordado que finalmente el encuentro se celebre el día 30 por lo que el Valencia Basket podrá empezar el año 2026 sin arrastrar ningún partido aplazado.

Se busca fecha para el masculino

Mientras, el club sigue trabajando también para encontrar ubicación al partido de Liga Endesa masculina entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza que a su vez debería haberse disputado el domingo por la tarde y que tuvo que ser aplazado por idéntico motivo al de las chicas. Valencia Basket y Casademont Zaragoza han sido así doblemente afectados por las cancelaciones y apazamientos de eventos deportivos derivados de la alerta por lluvias. De momento el Valencia Basket aún no ha informado de la nueva fecha del partido de Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza. El apretado calendario del primer equipo masculino dificulta ubicar el encuentro aplazado en el calendario. El club está en conversaciones con Casademont Zaragoza y la ACB para encontrar nueva fecha y en breve espera anunciarla.

Doblete el día 30 en el Roig Arena

El partido ante el Casademont Zaragoza de Liga F Endesa se ha tenido que programar en un horario atípico (las 16:00 horas) en una jornada laborable (martes 30), debido a que a las 20:00 horas, en el mismo escenario, el Roig Arena, el primer equipo masculino recibe al Partizan de Belgrado en jornada de Euroliga. Por tanto, los aficionados taronja despedirán el año con una doble cita.