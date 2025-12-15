El Valencia Basket visita al Olympiacos después de un breve parón liguero obligado por la alerta roja decretada por la borrasca Emilia. El equipo que dirige Pedro Martínez se medirá al conjunto heleno conscientes de que la victoria es innegociable si pretende asaltar el liderato de la Euroliga que actualmente está en manos del poderoso Hapoel Tel Aviv, con quienes se medirá el próximo jueves. El conjunto taronja marcha segundo, empatado con el Barça, con 10 victorias y 5 derrotas.

Los valencianos llegan al pabellón de La Paz y la Amistad con todo el equipo disponible y preparados para medirse a un siempre rocoso conjunto griego, cuya afición marca diferencia de cara a presionar a los colegiados y rivales.

Los peligros del Olympiacos

El veterano preparador Georgios Bartzokas tiene un equipo con capacidad suficiente como para poner en problemas a cualquier rival, pero ciertamente depende demasiado de la anotación de sus dos estrellas. El escolta estadounidense Tyler Dorsey acumula una anotación media de 17,9 puntos por partido en Euroliga en la que está siendo su mejor temporada como profesional. Le sigue muy de cerca el ala-pívot griego Sasha Vezenkov, con 17,4 puntos y 7,2 rebotes por partido. Es la estrella y tocará frenar su juego en la pintura, pero también sus salidas para lanzar de tres.

Sasha Vezenkov, estrella del Olympiacos / EFE

También en la pintura se encuentra el peligro en forma del gigante serbio Nikola Milutinov (213 centímetros). Casi 11 puntos y 7,6 rebotes suman mucho para su equipo, sobre todo destacando su buen porcentaje de tiro.

Horario y dónde ver el Olympiacos - Valencia Basket de Euroliga

La cita entre Olympiacos - Valencia Basket es este martes 16 de diciembre a las 20:15 horas y podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes. También puedes seguir el partido en Superdeporte.es.