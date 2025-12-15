Una semana de tres partidos exigentes lejos del Roig Arena

Valencia Basket hace frente a una semana más que exigente. Tras el aplazamiento del partido de Liga Endesa programado para el pasado 14 de diciembre a causa de la situación metorológica de la capital del Túria, la plantilla dirigida por Pedro Martínez no volverá a competir en el Roig Arena hasta el próximo martes 23 de diciembre. Hasta entonces, el equipo 'taronja' disputará un total de tres partidos consecutivos como visitante: ante el Olympiacos y el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga, y frente al UCAM Murcia en Liga Endesa.

Tres salidas complicadas que comenzarán mañana. El primer destino del cuadro valenciano será Grecia, al que la expedición 'taronja', compuesta por los 14 jugadores disponibles, ha puesto rumbo esta misma mañana. En el Estadio de la Paz y la Amistad (SEF según sus sligas en griego) tendrá lugar el próximo martes a partir de las 20:15 horas el duelo correspondiente a la decimoctava jornada de la Euroliga en el que el Olympiacos Piraeus recibirá a Valencia Basket. Los locales son décimos en la tabla y en la última fecha de la competición europea visitaron el Palau Sant Jordi, donde cayeron por 98-85 ante el Barça.

Israel, el segundo destino

Para el segundo reto de la semana, el conjunto 'taronja' pondrá rumbo a Israel el miércoles. Apenas 48 horas después del partido ante Olympiacos, el equipo dirigido por Pedro Martínez se enfrentará al Maccabi Rapyd Tel Aviv en el Pais Arena el próximo jueves 18 de diciembre a partir de las 20:05 horas. El combinado israelí se postula como el rival más 'asequible' de la semana, pues ocupa el decimosexto puesto de la tabla de la Euroliga.

Será el viernes cuando la plantilla vuelva a poner pie en València, donde completarán la sesión de entrenamiento previa al choque que pondrá fin a esta compleja semana. Murcia será el último destino de la semana para los 'taronjas', al que se desplazarán por carretera el sábado. A partir de las 17 horas del domingo tendrá lugar el enfrentamiento de la undécima semana de la Liga Endesa que enfrenta al UCAM Murcia y a Valencia Basket.

Un reto a la altura de un gran equipo

Sin duda, será una semana complicada para los de Pedro Martínez en la que no solo se enfrentará a tres equipos, sino que tendrá que gestionar la carga física y el cambio constante de destino de la mejor manera posible para que el combinado 'taronja' prolongue su buen estado de forma.