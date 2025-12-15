Valencia Basket 3x3 brilla con oro y plata en la Liga 3x3 FEB

Valencia Basket 3x3 completó una gran actuación en la segunda jornada de la Liga 3x3 FEB, celebrada en Madrid los días 13 y 14 de diciembre. El balance del fin de semana fue muy positivo para el conjunto taronja, lvantando la cartela de campeones en la categoría masculina y con el subcampeonato en categoría femenina, confirmando el excelente inicio de ambos equipos en la liga tras la doble segunda posición lograda en la jornada inaugural.

Victoria del masculino

El equipo masculino, integrado por Juanma Robles, Javier Beirán, Marcos Reos y Jorge García -nueva incorporación-, arrancó la competición con una victoria ante La Celeste (21-15) y una derrota frente a Maresme 3 Viles (15-21) en la fase de grupos. Ya en la jornada del domingo, los taronja se impusieron en el play-in a CBEV Pacífico Nero (21-12), logrando el pase a las eliminatorias. En cuartos de final superaron a PBL Las Rozas 3x3 (17-14), mientras que en semifinales vencieron nuevamente a La Celeste (21-13). En la gran final, Valencia Basket 3x3 se tomó la revancha ante Maresme 3 Viles, imponiéndose por 19-15 para proclamarse campeón de la jornada. A nivel individual, Juanma Robles destacó como máximo anotador de la categoría masculina, siendo una de las figuras del torneo.

Plata para el equipo femenino

Por su parte, el equipo femenino, con Carmen Segura, Frida Cecchi, Gala Camarena -debutando en esta segunda jornada- y Lucía Reos, firmó una sólida fase de grupos con victorias ante Ceuta 3x3 (18-16), Bàsquet Sa Real IBZ (12-8) y La Celeste (17-13). En semifinales, las taronja se impusieron a Titans 3x3 (15-12), accediendo de nuevo a la final. En el partido decisivo, Valencia Basket 3x3 cayó ante PBL Las Rozas 3x3 (12-21), liderada por Gracia Alonso de Armiño -plata olímpica-. Cerrando el torneo como subcampeonas tras un fin de semana de alto nivel competitivo.

Próxima cita

Con estos resultados, Valencia Basket 3x3 reafirma la excelente dinámica de su sección de baloncesto urbano, enlazando el buen cierre de la pasada temporada con un arranque muy sólido en esta nueva Liga 3x3 FEB. Tras dos jornadas disputadas, ambos equipos se mantienen entre los grandes protagonistas de la competición.

La próxima cita para el conjunto taronja será los días 10 y 11 de enero, con la disputa de la tercera jornada de la Liga 3x3 FEB.