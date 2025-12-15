Valencia Basket igualará su mejor racha de triunfos en la Euroliga si gana al Olympiacos

El Valencia Basket igualará este martes si vence en la pista del Olympiacos su mejor racha de triunfos seguidos en la Euroliga, puesto que enlazaría cinco de manera consecutiva en la competición.

El Valencia Basket vive su novena participación en la máxima competición continental, en la que acumula hasta ahora 226 encuentros, y en el que su tope de partidos seguidos ganados es de cinco, que estableció hace casi tres años.

Por tanto, la única vez que el Valencia ha encadenado cinco partidos ganados en la máxima competición del baloncesto europeo fue en la campaña 2022-23, cuando, con Álex Mumbrú en su banquillo, se impuso de manera consecutiva al Efes (81-71), al ASVEL (79-83), al Partizan Belgrado (89-81), al ALBA Berlí (88-94) y al Bayern Múnich (82-73).

Ahora, el equipo que dirige Pedro Martínez visita Atenas tras haberse impuesto al Estrella Roja (76-73), al Bayern (90-64), al Panathiniakos (79-89) y al Efes (94-82).

Para establecer un nuevo mejor registro, debería vencer en Atenas y el jueves al Maccabi Tel Aviv en Israel.