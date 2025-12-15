Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Valencia Basket igualará su mejor racha de triunfos en la Euroliga si gana al Olympiacos

El equipo 'taronja' visita al conjunto griego este martes 16 de diciembre a partir de las 20:15 horas

Omari Moore, en el último partido enre el Valencia Basket y el Anadolu EFES en Euroliga.

Omari Moore, en el último partido enre el Valencia Basket y el Anadolu EFES en Euroliga. / Germán Caballero

EFE

València

El Valencia Basket igualará este martes si vence en la pista del Olympiacos su mejor racha de triunfos seguidos en la Euroliga, puesto que enlazaría cinco de manera consecutiva en la competición.

El Valencia Basket vive su novena participación en la máxima competición continental, en la que acumula hasta ahora 226 encuentros, y en el que su tope de partidos seguidos ganados es de cinco, que estableció hace casi tres años.

Por tanto, la única vez que el Valencia ha encadenado cinco partidos ganados en la máxima competición del baloncesto europeo fue en la campaña 2022-23, cuando, con Álex Mumbrú en su banquillo, se impuso de manera consecutiva al Efes (81-71), al ASVEL (79-83), al Partizan Belgrado (89-81), al ALBA Berlí (88-94) y al Bayern Múnich (82-73).

Ahora, el equipo que dirige Pedro Martínez visita Atenas tras haberse impuesto al Estrella Roja (76-73), al Bayern (90-64), al Panathiniakos (79-89) y al Efes (94-82).

Noticias relacionadas y más

Para establecer un nuevo mejor registro, debería vencer en Atenas y el jueves al Maccabi Tel Aviv en Israel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents