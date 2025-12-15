El Valencia Basket visita al Olympiacos con el liderato de la Euroliga a tiro

El Valencia Basket afronta una semana intensa con doble compromiso fuera de casa en la Euroliga además de la visita a la cancha del UCAM Murcia en Liga. Este martes 16 de diciembre visitan al Olympiacos Piraeus (20:15h, SEF, #Vamos) y el jueves afrontarán un complicado viaje a Israel para medirse al Maccabi Tel Aviv. Los de Pedro Martínez, tras sumar cuatro victorias consecutivas en la máxima competición continental, se han convertido en el 'equipo de moda' en Europa. Los taronja llegan a esta semana clave como segundos de la clasificación con 10 victorias y 5 derrotas tan sólo superados por el Hapoel Tel Aviv que atesora un triunfo más. Los israelíes reciben a su vez también este martes al séptimo clasificado, el Estrella Roja de Belgrado. Una derrota del Hapoel y una victoria del Valencia Basket auparía a los taronja al coliderato.

El conjunto valenciano llegará a priori 'descansado' al choque de este martes ya que el aplazamiento por la Alerta Roja del partido ante el Casademont Zaragoza que finalmente no pudo celebrarse el domingo, ha motivado que los de Pedro Martínez lleven sin jugar desde el pasado jueves cuando superaron al Anadolu Efes en el Roig Arena. Curiosamente el Olympiacos también tuvo que aplazar el partido ante el Fenerbahçe de la última jornada de Euroliga a causa de un fuerte temporal de lluvia. Por ello, los griegos, que, que son décimos en la tabla con 8 victorias y 6 derrotas, tienen un partido menos.

Mientras el Valencia Basket está en racha positiva, el Olympiacos ha sufrido dos derrotas consecutivas como visitante aunque en la Liga griega lograba este fin de semana una aplastante victoria en la cancha del Peristeri en el que juega cedido el taronja Álvaro Cárdenas, por 62-105.

Sin López-Arostegui

En las filas taronja la única baja es la de Xabi López-Arostegui que arrastra una lesión muscular en la pierna derecha, mientras el Olympiacos Piraeus mantiene como lesionados de larga duración a Moustapha Fall y Keenan Evans y las bajas de Shaquielle McKissic y Tyson Ward. Además, el reciente fichaje del equipo griego, el base con casi 500 partidos de experiencia NBA, Monte Morris, parece que aún no se estrenará en este encuentro.

El Olympiacos es un 'viejo conocido' para el Valencia Basket ya que los taronja siempre se han encontrado en su camino con el equipo griego en todas sus participaciones en la Euroliga hasta ahora. Así será la novena ocasión en la que Valencia Basket visite al equipo rojiblanco en Grecia. Una serie que empezó con triunfo taronja en la temporada 2003-04, luego vinieron cuatro derrotas consecutivas y después Valencia Basket ha asaltado el Pabellón de la Paz y la Amistad en sus tres últimas visitas. Esta novena visita a la cancha del Olympiacos convertirá al equipo griego en el rival cuya cancha más veces ha visitado el equipo taronja en su historial continental, igualando las nueve ocasiones que visitó al LDLC ASVEL Villeurbanne. Además, el partido del martes será la 17ª ocasión en la que Valencia Basket se mida al Olympiacos, lo que convierte a los rojiblancos en nuestro rival más frecuente en competiciones continentales, empatado junto al Khimki Moscow Region, el ALBA Berlín y el LDLC ASVEL Villeurbanne.

El equipo taronja ha encadenado una racha de tres victorias consecutivas en el Palacio de la Paz y la Amistad que le han llevado a igualar el histórico en la cancha de Olympiacos hasta poner un 4-4.

El juego interior puede ser clave

El partido será una dura lucha bajo los aros entre dos de los equipos que mejor rebotean en la Euroliga. Valencia Basket es ligeramente mejor en el rebote defensivo (segundo con 25,3 mientras que Olympiacos es tercero con 24,9) y en el número de rebotes totales (segundos con 38,3 mientras que los griegos son quintos con 36,5), además de ser los segundos con mejor porcentaje de rebote ofensivo (34,9%). Pero el equipo rojiblanco es el segundo que menos rebote defensivo concede (21,8) y el tercero en porcentaje de rebote total (52,1%), además de tener en sus filas al mejor reboteador defensivo (Vezenkov) y al mejor reboteador ofensivo (Milutinov). Los hombres de Bartzokas destacan en facetas ofensivas como la quinta mejor eficiencia ofensiva (1,18) con el tercer mejor porcentaje en tiro de dos (57,2%) o ser uno de los equipos que más puntos consiguen desde el tiro libre (segundos con un 22,5% de sus puntos llegando desde la línea de personal). Pero también lo hacen en apartados defensivos, siendo el segundo equipo que menos valoración permite a sus rivales (85,1) o generales como el segundo equipo más valorado del torneo (102,9). Para intentar mantener abierta su buena dinámica, el equipo taronja necesitará mostrar la sólida versión defensiva que ha mostrado en los últimos encuentros que le ha llevado a convertirse en la tercera mejor eficiencia defensiva (1,10) siendo el mejor equipo en este apartado en las últimas ocho jornadas (1,08).

Un trío muy peligroso

Bartzokas, entrenador del Olympiacos tiene en sus filas al único trío de jugadores que está entre los 20 jugadores más valorados, con Vezenkov (segundo más valorado y mejor reboteador defensivo), Milutinov (tercer jugador más valorado y mejor reboteador ofensivo) y Tyler Dorsey (quinto anotador y uno de los jugadores que más triples mete en la competición).

Vezemkov, Milutinov y Dorsey han sido titulares en todos los partidos de Euroliga disputados hasta el momento en un quinteto tipo en el que siempre les ha acompañado Thomas Walkup cuando ha estado disponible (5,5 puntos, 2,9 rebotes y 5,7 asistencias para ser el quinto mejor pasador del torneo con una media de 9,8 de valoración) y que suele completar Evan Fournier (8,9 puntos y 2,4 asistencias) en ausencia de Tyson Ward. Desde el banquillo los relevos más destacados los están dando los jugadores interiores, con Donta Hall como el cuarto jugador en dobles dígitos de valoración (6,5 puntos y 4,9 rebotes para 11,4 créditos) y Alec Peters añadiendo amenaza en el lanzamiento exterior (6,3 puntos con un 44% en triples) en una nómina de hombres grandes que completa Kostas Antetokounmpo. A la espera de lo que les pueda dar el recién llegado Monte Morris, Frank Ntilikina (5,6 puntos y 1,6 asistencias) alarga la posición de base y con las bajas en la posición de alero, Kostas Papanikolaou (2,3 puntos y 1,5 rebotes), Saben Lee (3,8 puntos) y Giannoulis Larentzakis tendrán que dar un paso adelante.