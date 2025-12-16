Monumental remontada de Valencia Basket en El Pireo y se mantiene a la caza del liderato

Valencia Basket afrontaba una semana realmente exigente lejos del Roig Arena. La primera prueba era en el Estadio de la Paz y la Amistad de Olympiacos, un escenario de nivel. Griegos y 'taronja' se medían en Euroliga con los de Pedro Martínez concentrados en seguir alargando la buena racha y las grandes sensaciones de los últimos partidos. De esta forma, tras un partido rocambolesco en el que ambos conjuntos mandaron en el electrónico en varias ocasiones, Valencia Basket 'arrolló' a su rival en el último cuarto y puso el 92-99 definitivo que le aúpa hacia los puestos de cabeza e iguala su mejor racha de triunfos en Euroliga.

El partido comenzó frenético, con múltiples canastas de ambos equipos, que hacían gala de su enorme acierto, especialmente desde el tiro de tres. Reuvers y Pradilla comenzaron pletóricos. Sin embargo, Olympiacos estaba dando 'de su propia medicina' a Valencia Basket haciendo mucho daño cuando podía correr.

Un primer cuarto de mucho acierto

Aun así, los 'taronja' no daban su brazo a torcer, convirtiendo el partido en un 'correcalles'. Josep Puerto le dio la delantera a los suyos con un gran triple, pero como sucedía constantemente, Olympiacos respondía con una canasta para igualar el marcador. No obstante, segundos después volvía a contestar Darius Thompson con otro 'triplazo' para poner un 5/6 de acierto en triples. Aun así, los de El Pireo dieron la vuelta al marcador con un triple de Dorsey y otra canasta de Vezenkov para poner un 27-25 favorable a los griegos al término del primer cuarto, marcado por un gran acierto en fase ofensiva de ambos equipos.

Reacción 'taronja' ante un gran inicio griego

Con el inicio del segundo cuarto, el porcentaje de acierto de Valencia Basket descendió con algunos triples errados, lo que aprovechó Olympiacos para tomar una ventaja de 10 en el electrónico, la mayor distancia desde el comienzo del partido gracias a un triple impresionante de Dorsey.

En un primer momento, Olympiacos se encontró muy cómodo sobre el terreno de juego, ampliando incluso la distancia a un +11 a su favor. Sin embargo, con el paso de los minutos, los de Pedro Martínez empezaron a dominar y a recortar distancias. Primero Pradilla anotando sus tres tiros libres y posteriormente Thompson y Costello con otro triple.

A pesar del esfuerzo de Hall y Milutinov para evitar la igualada, Montero consiguió poner por delante a los suyos por primera vez después de muchos minutos con un buen lanzamiento de tres. Finalmente, ambos equipos se marcharon a vestuarios con un 47-49 favorable a los 'taronja', que reaccionaron muy bien a las primeras acometidas griegas y así irse al descanso con ventaja. Antes del entretiempo, los más anotadores del equipo visitante fueron Reuvers con 9 y Pradilla con 8 puntos, aunque, como es habitual, se repartió entre todos los jugadores 'taronja'.

Arreón imparable de Olympiacos

Al finalizar el intermedio, las caras mostradas por parte de ambos equipos fueron similares a las del inicio del segundo cuarto. Un Olympiacos muy insistente ante un Valencia Basket fallón, lo que aprovecharon los griegos para remontar. De un momento a otro, la renta de 2 puntos que tenía al descanso pasó a ser de -10, especialmente debido a un Walkup imperial, que anotó 9 puntos en dos minutos. Por su parte, Reuvers seguía siendo el principal anotador visitante y trató de recortar distancias con un buen triple. No obstante, Olympiacos estaba mostrando su mejor versión de toda la temporada y Vezenkov volvía a poner 'tierra de por medio', pese al bonito mate de Neal Sako a pase de Montero y al 'triplazo' de Costello.

Valencia Basket / Francisco Calabuig

A falta de cuatro minutos para terminar el tercer cuarto, Valencia Basket solo había anotado tres canastas, mientras que Walkup, Vezenkov y Fournier se daban un festín a costa de la precipitación de los 'taronja'. Por su parte, Milutinov cazaba un rebote ofensivo para volver a aumentar la distancia a +13. En ese momento apareció el capitán, Josep Puerto, para anotar un triple y otra canasta, que, junto a la anotada por Reuvers tratar de no alejarse demasiado en el marcador. Así, el tercer tiempo finalizó con un marcador de 76-67 para los locales, que habían firmado sus mejores minutos desde el inicio del encuentro.

Remontada 'taronja' monumental

El partido había decaído en ritmo respecto al primer cuarto, lo que perjudicaba a Valencia Basket, pues los de Pedro Martínez son muy dañinos en las transiciones. Aun así, Valencia Basket salió con otra cara al último cuarto y comenzó su remontada, iniciada por un Reuvers que ya acumulaba 17 puntos.

Cuando Valencia Basket se pone en 'modo ataque' es difícilmente parable, y así se lo hizo saber a Olympiacos. El 'show' de Matt Costello y Jean Montero dio inicio y rápidamente los visitantes dieron vuelta al marcador. Pasaron de un -7 a un +8. Mientras tanto, Milutinov mostró su orgullo para evitar la remontada, aunque enseguida aparecieron Puerto y Montero para volver a arruinar las esperanzas de sus rivales.

Ya en los últimos segundos, Vezenkov trató de 'maquillar' el resultado, poniendo un 92-99 definitivo (parcial de 16-32). De esta manera, Valencia Basket lograba su undécima victoria en 16 partidos de Euroliga, acechando a Hapoel Tel Aviv y confirmando las sensaciones de que se trata de un equipo que no solo gana en el Roig Arena, si no que va a las canchas más complicadas de Europa y también sale vencedor.