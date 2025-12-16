Pedro Martínez sobre la remontada a Olympiacos: "No es nada de táctica, sino de mentalidad"

Pedro Martínez se mantiene fiel a su filosofía de trabajar con humildad y no 'alzar las campanas al vuelo', pese a que Valencia Basket ha remontado a Olympiacos en El Pireo con un último cuarto espectacular. El técnico 'taronja' en la rueda de prensa posterior al encuentro de Euroliga ha dado algunas claves del partido: "Jugamos bien, especialmente en el segundo y último cuarto. Los jugadores creyeron en las opciones de remontada en un partido complicado. Un partido muy importante para nosotros, especialmente contra un gran rival como Olympiacos".

Su papel de 'underdog' en la Euroliga

Sobre su papel inesperado como contendiente a la Euroliga: "No quiero pensar en eso, tratamos de competir. Derrotamos equipos como Panathinaikos u Olympiacos, con grandes entrenadores y con mucha experiencia. Nosotros tenemos jugadores sin experiencia en la competición, esto es muy largo y no tenemos que pensar mucho en el futuro, solo competir de la mejor forma posible. Quizás en el futuro perdamos 3 o 4 partidos seguidos y seguiremos siendo el mismo equipo y los mismos jugadores. Cuando perdamos varios partidos debemos seguir confiando y haciendo las cosas del mismo modo que ahora. Lo más importante es creer en nosotros mismos".

Por otra parte, el entrenador hizo valer la condición de toda su plantilla: "No me gusta hablar solo de un jugador. Jugamos bien como equipo, Puerto tuvo una gran actuación, Thompson fue increíble en el último cuarto. Reuvers y Costello son jugadores con una gran habilidad para lanzar de tres. Estamos muy contentos con todos".

Pedro Martínez, en el último entrenamiento ante el partido ante Anadolu Efes Istanbul. / F. Calabuig

Los motivos de la remontada

Finalmente, el técnico de Valencia Basket ha hablado sobre las razones de la remontada: "La táctica es importante en el baloncesto, pero lo más importante es la situación mental. Para mí, una de las cosas importantes en el último cuarto es que cuando hemos empezado a anotar, Olympiacos ha cambiado su mentalidad. Nosotros fuimos hacia arriba y Olympiacos hacia abajo. No es nada de táctica, sino mentalidad. La otra razón es que el jugador nuestro que más minutos ha jugado es Darius Thompson con 24, lo que nos ha permitido llegar más descansados al último cuarto".