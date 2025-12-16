De El Pireo a Israel para jugar a 70 kilómetros de Gaza

El ASVEl Villeurbanne fue el primer club europeo en tener que jugar esta temporada un partido de Euroliga en Israel el pasado 11 de diciembre, acabado ya el bloqueo de la competición. Un encuentro disputado sin incidentes en el Menora Mivtachim Arena ante 10.169 espectadores, escenario en el que estaba previsto que jugara también este jueves el Valencia BC.

Eso sí, los de Pedro Martínez no jugarán allí, sino en el Pais Arena, un pabellón municipal de Jerusalén inaugurado en 2014 y con capacidad para 11.000 espectadores, ya que la otra instalación no está disponible al acoger durante unos días un espectáculo vinculado por la festividad de Hanuka que obligó a cambiar también el escenario del Hapoel Tel Aviv – Estrella Roja disputado este martes.

Una desventaja añadida para los taronja, que tuvieron que jugar ya anhte el Hapoel a puerta cerrada en el Roig Arena (escenario previsto también ante el Maccabi), mientras que ahora lo harán ante un rival que sí podrá contar con más de 10.000 aficionados en las gradas.

El Roig Arena, a puerta cerrada en el partido ante el Hapoel Tel Aviv. / EFE

Único español en Israel

Los taronja, tras su partido del martes ante el Olympiacos en El Pireo, serán el primer y el único equipo español de Euroliga en tener que viajar a Israel y además por partida doble, ya que deberá visitar también al Hapoel el próximo 5 de febrero en partido correspondiente a la jornada 27.

Los otros tres equipos españoles presentes en la competición, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, ya han jugado sus partidos contra equipos israelíes a domicilio pero en todos los casos durante el exilio obligado del Hapoel en Sofía (Bulgaria) y del Maccabi en Belgrado (Serbia).

El Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, antes del partido del pasado 11 de diciembre ante el ASVEL. / Maccabi

Medidas de seguridad

Por cuestiones de seguridad, el club taronja no ha dado detalles de su desplazamiento a Israel, ni de hora de llegada y salida ni de lugar de alojamiento, pero con el cambio obligado de pabellón, al tener que jugar en Jerusalén, lo hará a menos de 50 kilómetros de Cisjordania y a 70 de Gaza, en una zona con fuertes medidas de seguridad.