Horario y dónde ver el Basket Landes-Valencia Basket de la EuroLeague Women

Partido de EuroLeague Women para el Valencia Basket. El conjunto valenciano visita a Basket Landes, al que se enfrenta por primera vez en esta competición. El conjunto que dirige Rubén Burgos arrancó esta segunda fase con una derrota ante Casademont Zaragoza, que le coloca con un balance de 4-3, y ahora busca volver a la senda de la victoria en competición continental para avanzar en el objetivo de pasar a los play-ins. La cita es en Francia este jueves 18 de diciembre a las 19:30 horas en el pabellón Espace Francois Mitterrand. Un partido que se podrá ver en Movistar y À Punt, así como seguirse en la web de Superdeporte.es.

El viaje a Landes supone el primero de tres partidos consecutivos fuera del Roig Arena. Posteriormente al encuentro del jueves, Valencia Basket viajará directo a Girona, donde jugará el domingo una dura batalla en LF Endesa. Después de unos días navideños en los que el equipo descansará, el conjunto taronja pondrá rumbo a Badalona para disputar un nuevo partido de liga el domingo 28.

En cuanto al rival, el Basket Landes es un rival inédito para Valencia Basket en esta EuroLeague Women, puesto que será la primera vez que se enfrenten en cualquier tipo de competición. Si nos ceñimos a los equipos franceses a los que se ha medido el combinado de Rubén Burgos en EuroLeague Women estos han sido LDLC Asvel y Tango Bourges con una victoria para cada equipo, por lo que el balance es de 2-2.

El Valencia Basket visita por primera vez a Basket Landes. / Valencia Basket

En juego la segunda fase

El conjunto taronja se encuentra ya inmerso en la segunda fase de la EuroLeague Women. La derrota ante Casademont Zaragoza en la pasada jornada impide a las taronja haber cogido un poco de colchón. Actualmente lidera Fenerbahce con un 7-0, seguidos por Basket Landes (5-0), Umana Reyer Venezia, Casademont Zaragoza y el conjunto taronja con un 4-3. DVTK está en última posición con un 1-6. Pasan a los play-ins los cuatro primeros. Los dos primeros se clasifican directos a la semifinal del play-in, asegurando su presencia en Final Six y el tercero y el cuarto pasan a cuartos del play-in para obtener el billete a la Final Six. Se quedan fuera los dos últimos.