Jorge Carot ya forma parte del Mur del Somnis: "El esfuerzo rompe cualquier límite"

Cientos de jóvenes juegan y entrenan cada día en l'Alqueria del Basket, la mayor cantera de formación del baloncesto español y un referente a nivel europeo, con un sueño: llegar a debutar algún día con el primer equipo masculino o femenino del Valencia Basket. Los y las que lo consiguen reciben un premio muy especial, un honor destinado sólo a unos pocos elegidos: que su nombre quede grabado para siempre en el Mur del Somnis, el panel que recuerda a los canteranos del Valencia Basket, que el sueño es posible. El último en añadir su nombre a la lista es Jorge Carot que esta semana veía materializado un honor que se ganó la pasada campaña.

Carot estuvo acompañado niños y niñas de l'Alqueria / VBC

El joven jugador taronja que esta temporada forma parte del equipo sub'22 del Valencia Basket que participa en la nueva Liga U creada por la FEB, el Consejo Superior de Deportes y la ACB, se mostró orgulloso de fomar parte del Mur: “Ser profesional es un poco lo de menos. Lo mejor que me he llevado yo en mi carrera son las experiencias con la gente que he ido conociendo. Hay que estar centrados en dar el máximo cada día, y no ponerse límites, porque romperlos es cosa de constancia, esforzarse y ser mejor cada día. Permitíos soñar porque los sueños se hacen realidad” con este aprendizaje despedía el acto el protagonista, ante la atenta mirada de todos los presentes.

Un Muro muy especial

Desde la inauguración de L’Alqueria del Basket, el Mur dels Somnis ha sido una parte muy especial de la misma representando el espíritu de la formación que en ella se lleva a cabo. Esta lista de los jugadores y jugadoras que han llegado a debutar con el primer equipo de Valencia Basket en la máxima categoría nacional o en partido internacional, tras haber completado en los equipos de formación del Club los dos años previos a su debut, volvió a ser protagonista ayer.

Taronja desde los 12 años

Jorge Carot, tras debutar la pasada temporada en la jornada 12 de la EuroCup, inscribió su nombre en ese espejo tan especial en el que se miran cientos de niños y niñas en el día a día. Llegado al Club con 12 años como infantil de primero tras dar sus primeros pasos en Alboraya y en Godella, el valenciano vio cumplido uno de sus sueños, y relató su experiencia y trayectoria a las futuras promesas que entrenan cada día en la instalación.

La lista sigue creciendo

Carot une su nombre pues a los de Álex Vera, Ion Galarza, Guillem Ferrando, Lorena Segura, Millán Jiménez, Claudia Contell, Paula García, Alejandro Bellver, Awa Fam, Elba Garfella, Lucas Marí, Mirembe Twehamye y Sergio de Larrea, que ya habían cumplido con los requisitos y por lo tanto forman parte del Mur. Se trata del 14º jugador en ser inscrito desde la creación de L’Alqueria del Basket, que sigue consolidándose como fábrica de talento y valores.