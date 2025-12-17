Horario y dónde ver el Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket de Euroliga

El Valencia Basket afronta su segundo compromiso de la semana en Euroliga con una exigente visita al Maccabi Tel Aviv, un rival histórico que volvió a ejercer de local en Israel este mes de diciembre tras ausentarse desde octubre de 2023 debido al conflicto en Gaza.

El encuentro se disputará en el Menora Mivtachim Arena, un pabellón con capacidad para más de 10.000 espectadores, donde se espera un ambiente de máxima presión. El conjunto taronja es consciente de que una victoria supondría un golpe de autoridad en la lucha por el liderato, actualmente en manos del Hapoel, con el Barça también igualado a 11 triunfos.

Los de Pedro Martínez llegan a Tel Aviv con toda la plantilla disponible, preparados para medirse a un Maccabi acostumbrado a competir al máximo nivel europeo. Sin embargo, el equipo israelí no atraviesa su mejor momento en la competición continental, con un balance de 6 victorias en 16 jornadas.

Los peligros del Maccabi Tel Aviv

El técnico Oded Kattash dispone de un equipo con talento suficiente para poner en aprietos a cualquier rival, aunque su producción ofensiva depende en gran medida de tres jugadores clave. Destaca el escolta estadounidense Lonnie Walker, máximo anotador del equipo con 15,9 puntos por partido, pese a sus irregularidades en el tiro, especialmente en lanzamientos de dos puntos.

El poder en la pintura, clave del partido

Uno de los focos principales para el Valencia Basket estará en el juego interior del Maccabi. Roman Sorkin (14,1 puntos y 3,8 rebotes) y Jaylen Hoard (14 puntos y 7,1 rebotes) lideran la pintura israelí y pueden marcar diferencias si los taronja no logran imponer su ritmo defensivo en uno de los pabellones más complejos de la Euroliga.

La afición del Maccabi, de las más numerosas de Europa / Maccabi

Horario y dónde ver el Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket

El partido de Euroliga entre Maccabi Tel Aviv y Valencia Basket se disputará este jueves 18 de diciembre a las 20:15 horas y podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes. Además, el encuentro podrá seguirse con el minuto a minuto en Superdeporte.es.