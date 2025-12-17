Rubén Burgos: "Landes es un equipo que está jugando a muy buen nivel"

Valencia Basket continúa la segunda fase de la EuroLeague Women con una visita a Basket Landes, al que se enfrenta por primera vez (jueves 18 de diciembre, 19:30h, Espace Francois Mitterrand, Movistar y À Punt). El conjunto taronja, arrancó esta segunda fase con una derrota ante Casademont Zaragoza, que le coloca con un balance de 4-3, y ahora el equipo busca volver a la senda de la victoria en competición continental para avanzar en el objetivo de pasar a los play-ins.

Rubén Burgos y Kayla Alexander valoran el partido

Burgos: “Cuando supimos la cancelación del partido contra Zaragoza nos hizo ya cambiar el chip, poner el foco en Landes, porque creo que es un equipo que está jugando a muy buen nivel, tanto en su competición como en Euroliga y sobre el que hemos tenido que adaptar algunos aspectos de trabajo y sobre todo insistir en las sesiones, en el día a día, en subir ese nivel diario para que también suba nuestro nivel competitivo en los partidos. Es un equipo sólido, con identidad, con creo que jugadoras físicas, si no por tamaño, sí por potencia física y velocidad, lo que les permite desarrollar un juego colectivo de espacios muy abiertos, muy perimetrales, con unos por unos de cara a sus interiores y con talento y lanzamiento de tres de las exteriores”.

Alexander: “Siento que como equipo hemos estado trabajando duro durante la última semana. Hemos trabajado en el gimnasio, trabajando en nosotras, tratando de mejorar, estando juntas, siendo positivas y haciendo lo que necesitamos para, esperamos, terminar el trabajo y ganar a Landes. Va a ser un partido duro. Desde mi experiencia jugando en la Liga de Francia, es una liga muy atlética y física. Todos son grandes equipos, muy competitivos. Basket Landes es un equipo que juega muy bien juntas y juega muy bien en defensa”.