Este Valencia Basket engancha a Europa y ya pelea por lo más alto de la Euroliga

El Valencia Basket está firmando un inicio de temporada de ensueño. Ya queda algo lejos la Supercopa de España conquistada al Real Madrid y que daba el pistoletazo de salida al curso, sin embargo, aquello se ha convertido en el inicio de un camino, por ahora, emocionante y veremos si al final de la campaña, también exitoso. Los taronja sueñan en ACB y también en Euroliga.

Desde luego si la temporada iba a ser histórica por el cambio de La Fonteta al Roig Arena con un magnífico ambiente, los resultados del equipo que dirige Pedro Martínez están siendo casi de matrícula, contando con pinchazos puntuales como la derrota contra un Covirán Granada que era colista en la ACB.

El Valencia Basket además de regentar el liderato en el campeonato doméstico persigue la primera plaza también en la Euroliga. Además se ha convertido en uno de los equipos más atractivos de ver. Sin ir más lejos en la propia página web de la Euroliga se preguntan: "¿A quién no le gusta ver a Valencia Basket?"

Es más no solo es el equipo de moda a este lado del Atlántico, también lo es para técnicos de la NBA como Kenny Atkinson, que reconoció fijarse en Pedro Martínez y en el Valencia Basket para 'copiarse' jugadas.

Pedro Martínez da instrucciones durante un partido de Euroliga en una temporada ilusionante para el Valencia Basket. / Carlos Castro/ACB Photo

Cinco victorias seguidas del Valencia Basket ante rivales de primer nivel en Euroliga

La derrota frente al París Basketball tras un último cuarto para olvidar espoleó a los taronja. El equipo taronja enlaza cinco victorias consecutivas en Euroliga, además todas ellas ante rivales de prestigio. Una buena muestra de que el Valencia Basket está preparado para competir con los mejores. Esa dinámica positiva del equipo de Pedro Martínez arrancó con una victoria ante un Estrella Roja, que en ese momento era el líder de la Euroliga, en una auténtica batalla de tiradores de la que salieron victoriosos los valencianos.

Días más tarde fue al Bayern de Múnich al que le tocó visitar el Roig Arena, pasando también por el aro taronja. En esa velada la 'explosión anotadora' de un Brancou Badio que acabó recibiendo gritos de "MVP, MVP" fue decisiva para derrotar a los alemanes.

Después han llegado tres triunfos que son un golpe encima de la mesa de la Euroliga ante tres 'transatlánticos' como; Panathinaikos, Anadolu EFES y Olympiacos. El último, quizá, el más espectacular debido a la espectacular reacción del Valencia Basket en el último cuarto en el Pabellón de la Paz y la Amistad.

Los números del Valencia Basket en Euroliga: el mejor ataque y un equipo equilibrado

No es solo una cuestión de sensaciones o de dinámica, las estadísticas respaldan el buen hacer del Valencia Basket en este primer tramo de la Euroliga. Los taronja es, quizá, el equipo más destacado en ataque de toda la competición, sin embargo, también lo es en varios apartados estadísticos a nivel defensivo.

Por ejemplo Valencia Basket es el equipo que más anota por partido junto al Paris Basketball con 89'9 puntos por partido. A ese dato hay que unirle que los 200 triples anotados que convierten a los de Pedro Martínez en líderes de este apartado. Valencia Basket no solo es el que más anota desde más allá del 6'75 sino que lo hace con buenos porcentajes, un 38% que le vale para ser 5º en esta estadística. Asimismo el juego colectivo está funcionando a las mil maravillas puesto que Valencia Basket también es segundo en asistencias repartidas por partido con 20'2 y solo superado por el Monaco.

En el otro lado de la cancha, la defensa taronja también destaca con sus 38'2 rebotes por partido solo superados por Paris Basketball. Son 5º en robos con 6'9 y segundo en tapones con 3'3 puntos. Este equilibrio en ataque-defensa demuestra la consistencia del Valencia Basket en Euroliga así como el carácter competitivo del equipo.

El Valencia Basket es uno de los equipos más anotadores y equilibrados de la Euroliga en este primer tramo de la temporada. / MA Montesinos

El Valencia Basket mira al liderato antes de su próximo reto en Euroliga

Ahora el Valencia Basket siente que no tiene techo y va a ir a por más. El próximo compromiso de Euroliga del equipo taronja será contra otro de los 'grandes' del torneo como es el Maccabi de Tel Aviv. Los valencianos viajarán a Israel para medirse al cuadro israelí (6-10) y con un ojo mirando a sus vecinos del Hapoel, líder y al que tienen a solo una victoria en la clasificación

Por su parte como es habitual Pedro Martínez pide cabeza fría e intenta bajar la euforia en cada comparecencia pública, pero cada vez es mas complicado no ilusionarse con un equipo que, probablemente, está jugando el mejor baloncesto de Europa.