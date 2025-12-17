El Valencia Basket quiere recobrar la tranquilidad en Francia

Tras la dolorosa derrota sufrida la semana pasada ante el Casademont Zaragoza en el Roig Arena, en un partido que el Valencia Basket dejó escapar la victoria tras encajar un 0-26 en contra en el último cuarto, las taronja visitan este jueves 18 de diciembre al Basket Landes (jueves 18 de diciembre, 19:30h, Espace Francois Mitterrand, Movistar y À Punt) en la segunda jornada de la Segunda Fase de la Euroliga. Las de Rubén Burgos buscan una victoria que les devuelva la tranquilidad y les permita dar un paso más hacia los play-in. Con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, las taronja necesitan ganar para no complicarse la vida. Tras la derrota ante el Zaragoza, el Valencia Basket ocupa una peligrosa quinta posición en el grupo F que supondría su eliminación. Aun así, el Valencia Basket empata a cuatro victorias y tres derrotas tanto con las mañas como con el Umana Reyer Venezia, pero el 'basket average' negativo le condena a dicha posición.

Nueve días desde el último partido

Las de Rubén Burgos llegan a este partido tras nueve días sin competir debido al aplazamiento por la alerta roja el pasado domingo del partido de Liga F Endesa ante el Casademont Zaragoza. El partido de hoy es inédito ya que será la primera vez que el Valencia Basket visite al Basket Landes, equipo que juega en la ciudad de Mont-de-Marsan, en la región de Las Landas (suroeste de Francia). Para Queralt Casas, sin embargo, supondrá el reencuentro con el equipo francés en el que jugó entre 2016 y 2018. El conjunto francés logró la clasificación para esta segunda ronda tras acumular cuatro victorias en seis partidos y comenzó la fase actual con victoria sobre el DVTK Huntherm (70-77). Actualmente es segundo del grupo, a dos victorias del líder invicto Fenerbahce. Así las turcas van primeras un 7-0, seguidas por Basket Landes (5-0), Umana Reyer Venezia, Casademont Zaragoza y el conjunto taronja con un 4-3. DVTK está en última posición con un 1-6. Pasan a los play-ins los cuatro primeros. Los dos primeros se clasifican directos a la semifinal del play-in, asegurando su presencia en Final Six y el tercero y el cuarto pasan a cuartos del play-in para obtener el billete a la Final Six. Se quedan fuera los dos últimos

Rubén Burgos no podrá contar con Raquel Carrera que sigue recuperándose de sus problemas en la rodilla izquierda. El resto de la plantilla, estará a su disposición.

Plantilla del Valencia Basket / VBC

Tres partidos fuera de casa

El viaje a Landes supone el primero de tres partidos consecutivos fuera del Roig Arena. Posteriormente al encuentro del jueves, Valencia Basket viajará directo a Girona, donde jugará el domingo una dura batalla en LF Endesa. Después de unos días navideños en los que el equipo descansará, el conjunto taronja pondrá rumbo a Badalona para disputar un nuevo partido de liga el domingo 28.

Un equipo con experiencia

El equipo francés es un habitual de la EuroLeague Women y lleva disputándola de forma ininterrumpida desde la temporada 2020-21. Lo más lejos que ha llegado es a los cuartos de play-in el año pasado, donde cayó ante ZVVZ USK Praha, vigente campeón de la máxima competición continental. Ahora, Basket Landes se encuentra en una buena posición tras una sólida primera fase y se encuentra en segunda posición en el grupo con un 5-2. Solo ha caído ante Casademont Zaragoza y Umana Reyer Venezia, ambos con resultados ajustados.

De la plantilla del año pasado mantienen a Marie Pardon, Myriam Djekoundade, Sixtine Macquet, Yohana Ewodo, Louise Bussiere y Leila Lacan. Respecto a las incorporaciones se han hecho con los servicios de Julie Wojta desde el LDLC ASVEL Feminin, jugadora conocida para Valencia Basket puesto que pasó dos etapas por Lointek Gernika. Becky Massey es otra conocida por su paso por la LF Endesa, su último equipo la pasada campaña fue IDK Euskotren. Por último, desde el Tarbes se han hecho con los servicios de Camille Droguet y Murjanatu Musa.

Plantilla del Basket Landes / VBC

Las jugadoras más destacadas en el equipo francés son la alero veterana Wojta, que promedia 10,7 puntos, 5 rebotes y 12,3 de valoración y la nigeriana Musa, que está haciendo una media de 10 puntos, 7 rebotes, 1 robo y 11 de valoración por partido.