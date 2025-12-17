El Valencia Basket reparte juguetes y sonrisas entre los niños hospitalizados

El Valencia Basket no ha querido faltar a la cita con una de las tradiciones navideñas más entrañables. Un año más, y ya son quince temporadas seguidas, el Club ha unido sus fuerzas con Falomir Juegos para llevar adelante la Campaña ‘Un juguete, una Sonrisa’, repartiendo de manera conjunta ilusión y juguetes entre los niños y niñas que se encuentran hospitalizados en los diferentes centros de nuestra ciudad en estas fechas tan señaladas.

El primer equipo visitó varios hospitales

El equipo femenino al completo, acompañado de la mascota PAM y el Director de Relaciones Externas Víctor Luengo, ha podido disfrutar de cerca las sonrisas de los protagonistas que han disfrutado mucho y no han dejado de hacerse fotos con las jugadoras tanto en el hospital Quirónsalud Valencia como en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe y el Hospital Universitario Doctor Peset. El representante taronja más allá de las jugadoras agradecía a Falomir “ir de la mano un año más, aportando esos juguetes que dan alegría e ilusión a la gente que pasa hospitalizada estos días”.

Cristina Ouviña, que recientemente ha vuelto a las canchas tras ser madre, resumió el sentir del equipo tras la visita. “Nos hace mucha ilusión ver cómo les apasiona el mero hecho de vernos. Es algo muy gratificante y que nos da mucha alegría”.

El primer equipo femenino junto a Pam, visitó los hospitales / Valencia Basket

Sergio Negre, Jefe de Pediatría de Quirónsalud, destacaba la importancia de este tipo de campañas: “Cuando vienen este tipo de actividades siempre incentivan a los niños, les ilusionan mucho y hacen que se recuperen mucho más rápido de sus procesos”.

Una visita tradicional / VBC

Emilio Monteagudo, jefe de pediatría del Hospital La Fe recalcaba la ilusión de los más pequeños y de los propios trabajadores: “Ha sido una visita muy agradable y deseada por todos los niños y todos los que trabajamos aquí. Todos somos un poco niños en el fondo y nos hace ilusión”.

Por último, Luis Ibáñez, Gerente del Hospital Doctor Peset compartía la misma opinión. “Es importante para nosotros, les transmite ilusión, alegría y dentro de lo que es estar en un hospital es un momento que gracias a vosotros recordarán como muy feliz”.