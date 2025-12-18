Directo | Los triples dan vida a Valencia Basket otra vez

Tras la dolorosa derrota sufrida la semana pasada ante el Casademont Zaragoza en el Roig Arena , en un partido que el Valencia Basket dejó escapar la victoria tras encajar un 0-26 en contra en el último cuarto, las taronja visitan este jueves 18 de diciembre al Basket Landes (jueves 18 de diciembre, 19:30h, Espace Francois Mitterrand, Movistar y À Punt) en la segunda jornada de la Segunda Fase de la Euroliga . Las de Rubén Burgos buscan una victoria que les devuelva la tranquilidad y les permita dar un paso más hacia los play-in. Con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, las taronja necesitan ganar para no complicarse la vida. Tras la derrota ante el Zaragoza, el Valencia Basket ocupa una peligrosa quinta posición en el grupo F que supondría su eliminación. Aun así, el Valencia Basket empata a cuatro victorias y tres derrotas tanto con las mañas como con el Umana Reyer Venezia, pero el 'basket average' negativo le condena a dicha posición.

Un equipo con experiencia

El equipo francés es un habitual de la EuroLeague Women y lleva disputándola de forma ininterrumpida desde la temporada 2020-21. Lo más lejos que ha llegado es a los cuartos de play-in el año pasado, donde cayó ante ZVVZ USK Praha, vigente campeón de la máxima competición continental. Ahora, Basket Landes se encuentra en una buena posición tras una sólida primera fase y se encuentra en segunda posición en el grupo con un 5-2. Solo ha caído ante Casademont Zaragoza y Umana Reyer Venezia, ambos con resultados ajustados.

De la plantilla del año pasado mantienen a Marie Pardon, Myriam Djekoundade, Sixtine Macquet, Yohana Ewodo, Louise Bussiere y Leila Lacan. Respecto a las incorporaciones se han hecho con los servicios de Julie Wojta desde el LDLC ASVEL Feminin, jugadora conocida para Valencia Basket puesto que pasó dos etapas por Lointek Gernika. Becky Massey es otra conocida por su paso por la LF Endesa, su último equipo la pasada campaña fue IDK Euskotren. Por último, desde el Tarbes se han hecho con los servicios de Camille Droguet y Murjanatu Musa.

📍 BASKET LANDES 41-47 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 00:00 📰 ¡FINAL DEL TERCERO Y VENTAJA PARA VALENCIA BASKET A BASE DE TRIPLES!

📍 BASKET LANDES 41-47 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 00:00 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPLE DE VALENCIA BASKET!

📍 BASKET LANDES 41-44 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 01:00 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPLE DE COFFEY!

📍 BASKET LANDES 41-41 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 01:45 📰 ¡LO VUELVE A IGUALAR AWA FAM!

📍 BASKET LANDES 41-39 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 02:00 📰 Canasta de Coffey.

📍 BASKET LANDES 41-37 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 02:53 📰 Triple de Pardon para volver a estirar el marcador. Estaba sola. TM de Rubén Burgos.

📍 BASKET LANDES 37-37 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 03:45 📰 ¡IGUAAAAALA AWA FAM BAJO CANASTA!

📍 BASKET LANDES 37-35 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 04:16 📰 Puntos para Lekovic

📍 BASKET LANDES 37-32 VALENCIA BASKET ⌚ 3ER CUARTO: 05:00 📰 Responde Macquet de dos.