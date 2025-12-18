Jean Montero: "Tenemos que mantener los pies en la tierra"

El Valencia Basket afronta esta tarde (jueves 18, 20:05h, Pais Arena Jerusalem, Movistar+ Deportes) un partido clave en Jerusalén frente al Maccabi Tel Aviv que puede encumbrar a los taronja a lo más alto de la clasificación de la Euroliga si ganan a los israelies y a su vez, el líder, el Hapoel Tel Aviv, cae en la cancha del Panatinaikos. Pese al buen momento que atraviesan los taronja con 5 victorias consectuivas en la competición continental, la línea del club es la de evitar la euforia. Así lo reflejaba el escolta dominicano del Valencia Basket Jean Montero destacó la dificultad de competir en la Euroliga y pidió "mantener los pies sobre la tierra" ante el buen rendimiento del equipo 'taronja', que venció este martes al Olympiacos y que es segundo con 11 victorias en 16 partidos.

"Ningún partido es fácil y cualquier equipo te puede ganar un día que te note bajo de energía. Nosotros nos tenemos que mantener enfocados, con los pies sobre la tierra y tratar de sacar el partido en Israel también", dijo Montero en declaraciones facilitadas por el club antes del partido de este jueves contra al Maccabi Tel Aviv.

Montero señaló el ritmo ofensivo de su equipo como una de las claves para vencer en el encuentro de la jornada 17 de la Euroliga. "Tratar de implantar nuestro ritmo de tiros, eso va a ser muy importante, como la defensa y la intensidad durante los 40 minutos", afirmó.

Sako apela al juego de equipo

Su compañero Neal Sako también analizó al conjunto de Israel: "Sabemos que juegan un poco como nosotros. Necesitamos jugar muy bien juntos como equipo y con intensidad para esperar ganar y parar su racha de tres victorias seguidas".

El interior francés destacó el papel colectivo del Valencia Basket y la manera de gestionar la plantilla del entrenador, Pedro Martínez: "Somos un equipo con muchas rotaciones y tenemos energía hasta el final porque jugamos con doce. Otros equipos habitualmente juegan con diez o nueve. Todo el mundo sabe que eso nos permite hacer una remontada como la de ayer".