Directo | Partido igualadísimo en Israel

Desde octubre de 2023 ningún equipo español de baloncesto ha jugado en Israel. Este jueves, 18 de diciembre, lo hará el Valencia Basket en un partido en el que los de Pedro Martínez tratarán de abstraerse a todo lo que rodea al partido y sumar, ante el Maccabi Tel Aviv (20:05h, Pais Arena Jerusalem, Movistar+ Deportes) la que sería su sexta victoria consecutiva. La situación bélica motivó que la Euroliga prohibiese a los equipos israelís de sus competiciones a jugar como locales fuera de su país. Un veto que se levantaba este mes de diciembre tras el alto al fuego firmado por Israel. Aunque la situación en la zona dista mucho de ser estable, el baloncesto ha vuelto a Israel.

A por la sexta victoria

El partido entre el Maccabi y el Valencia se jugará en Jerusalén porque el pabellón en el que juega habitualmente el equipo hebreo estaba alquilado previamente para un 'Hanuka show'. En medio de un gran dispositivo de seguridad especial, el Valencia Basket viajó a Israel directamente de El Pireo, Grecia donde el martes lograba una brillante v ictoria ante el Olympiacos por 92-99 que permite a los taronja continuar en lo alto de la clasificación de la Euroliga como segundos clasificados con 11 victorias y 5 derrotas , sólo superados por el líder, el Hapoel Tel Aviv que atesora 12 triunfos y que a su vez este jueves visita al Panatinaikos. Tras ganar al Olympiacos el Valencia Basket igualaba su mejor racha histórica en la Euroliga con cinco victorias consecutivas , y por tanto, si gana en Jerusalén, establecerá un nuevo récord.

Los números del Valencia Basket en Euroliga: el mejor ataque y un equipo equilibrado

No es solo una cuestión de sensaciones o de dinámica, las estadísticas respaldan el buen hacer del Valencia Basket en este primer tramo de la Euroliga. Los taronja es, quizá, el equipo más destacado en ataque de toda la competición, sin embargo, también lo es en varios apartados estadísticos a nivel defensivo.

Por ejemplo Valencia Basket es el equipo que más anota por partido junto al Paris Basketball con 89'9 puntos por partido. A ese dato hay que unirle que los 200 triples anotados que convierten a los de Pedro Martínez en líderes de este apartado. Valencia Basket no solo es el que más anota desde más allá del 6'75 sino que lo hace con buenos porcentajes, un 38% que le vale para ser 5º en esta estadística. Asimismo el juego colectivo está funcionando a las mil maravillas puesto que Valencia Basket también es segundo en asistencias repartidas por partido con 20'2 y solo superado por el Monaco.

Jean Montero / VBC

En el otro lado de la cancha, la defensa taronja también destaca con sus 38'2 rebotes por partido solo superados por Paris Basketball. Son 5º en robos con 6'9 y segundo en tapones con 3'3 puntos. Este equilibrio en ataque-defensa demuestra la consistencia del Valencia Basket en Euroliga así como el carácter competitivo del equipo.

De El Pireo a Israel para jugar a 70 kilómetros de Gaza

Los taronja, tras su partido del martes ante el Olympiacos en El Pireo, serán el primer y el único equipo español de Euroliga en tener que viajar a Israel y además por partida doble, ya que deberá visitar también al Hapoel el próximo 5 de febrero en partido correspondiente a la jornada 27.

Los otros tres equipos españoles presentes en la competición, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, ya han jugado sus partidos contra equipos israelíes a domicilio pero en todos los casos durante el exilio obligado del Hapoel en Sofía (Bulgaria) y del Maccabi en Belgrado (Serbia).

📍 MACCABI TEL-AVIV 33-28 VALENCIA BASKET ⌚ 2DO CUARTO: 07:00 📰 Canasta de Clark. Roba. Canasta de Clark. Lo para Pedro Martínez.

📍 MACCABI TEL-AVIV 29-28 VALENCIA BASKET ⌚ 2DO CUARTO: 07:00 📰 2+1 para Leaf que le saca la falta a Pradilla. Falló el adicional.

📍 MACCABI TEL-AVIV 26-27 VALENCIA BASKET ⌚ 2DO CUARTO: 07:40 📰 ¡CANASTÓN DE MONTERO!

📍 MACCABI TEL-AVIV 26-26 VALENCIA BASKET ⌚ 2DO CUARTO: 07:50 📰 Triple de Di Bartolomeo para igualar.

📍 MACCABI TEL-AVIV 21-24 VALENCIA BASKET ⌚ 2DO CUARTO: 09:05 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIPLE DE TAYLOR!

📍 MACCABI TEL-AVIV 21-21 VALENCIA BASKET ⌚ 2DO CUARTO: 10:00 📰 Arranca el cuarto con canasta israelí.

📍 MACCABI TEL-AVIV 19-21 VALENCIA BASKET ⌚ 1ER CUARTO: 00:00 📰 ¡FINAL DEL PRIMER CUARTO!

📍 MACCABI TEL-AVIV 19-21 VALENCIA BASKET ⌚ 1ER CUARTO: 00:27 📰 ¡JAIME PRADILLA! ¡2+1 PARA EL TARONJA!

📍 MACCABI TEL-AVIV 19-19 VALENCIA BASKET ⌚ 1ER CUARTO: 01:20 📰 Canasta de Márcio y TM de Pedro Martínez. Se veía venir...