Rubén Burgos: "Hemos dado un paso al frente"

Rubén Burgos resaltó las dificultades que su equipo tuvo que superar ante un correoso Basket Landes para llevarse una importantísima victoria en la segunda fase de la Euroliga: "Ha sido un partido duro y físico como ya esperábamos, sabíamos que nos podían dar problemas". El técnico resaltó la capadidad de reacción y trabajo en equipo de sus jugadoras: "Hemos dado un paso al frente para dar nuestro cien por cien contra un un equipo que dese el principio ha desplegado su potencial defensivo, un equipo que hacemuy pocos puntos".

Una cancha difícil

El técnico resaltó el buen ambiente de baloncesto que se vivió en la cancha francesa: "Es u nplacer jugar en esta cancha con las gradas llenas, con tanta gente joven y contra un equipo que juega tan buen baloncesto y que sabe estar a la altura y que además está muy bien dirigido".

Para Burgos la clave de la victoria fue la concentración: "Hemos sabido confiar unas en otras, eso ha sido la clave de mantener la ventaja cuando hemos encontrado más el acierto exterior. Después de algunos ajustes nos ha permitido abrir espacios".

Sobre la importancia de la victoria de cara a la clasificación para la Final Six, Rubén Burgos afirmó: "En un grupo tan igualado cualquier victoria cuenta. incluso cada punto por el basket average puede ser clave. La exigencia es máxima, nada que ver con algún partido de la primera fase en la que había más difencia. Por eso tenemos que trabajar duro día a día para mejorar y seguir persiguiendo los objetivos".

Por su parte, Leo Fiebich se mostró "muy contenta con la victoria" y más cuando "veníamos de perder la semana pasada y para nosotras era muy importante ganar aquí".