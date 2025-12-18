Valencia Basket se queda sin ideas y deja escapar el liderato

Valencia Basket tenía a tiro el liderato de la Euroliga, pero cayó ante el Maccabi de Tel Aviv (85-82) en un partido de infarto en el que el conjunto taronja se estrelló con la defensa local y contra su propio desacierto en el tiro: 10/39 en triples. Los taronja fueron a contracorriente casi todo el choque, siendo incapaces de encontrar una idea alternativa al tiro de larga distancia. En el 'clutch time' rozaron otra remontada histórica, pero el aro tenía otros planes. Adiós al liderato de Euroliga, al menos de momento...

El partido tenía todos los ingredientes para ser de un ritmo frenético y no decepcionó. Las primeras posesiones apenas duraban unos segundos, y la mayoría de ellas concluían con un tiro de larga distancia. El primero en conectar fue Maccabi, obra de Brisschet, y acto seguido contestó Kameron Taylor, no acertando pero sí forzando la falta y los consiguientes tres tiros. También quisieron sumarse a la fiesta Looney Walker y Omari Moore, con una canasta entre medias de Nate Reuvers tras una gran asistencia de De Larrea. El vallisoletano le dio vuelo a Valencia Basket, fabricando otra canasta robando la bola y regalándosela a Taylor en un precioso Alley- Oop.

Tras un inicio frenético, ambos equipos fuero aterrizando poco a poco en defensa, especialmente el conjunto taronja, que se hizo con la fórmula para defender el tiro exterior del Maccabi. El ritmo de anotación fue bajando y los puntos empezaron a llegar más por rebotes ofensivos o tiros libres. En ese escenario, VBC fue más sólido y construyó su primera ventaja significativa: 9-16.

Empezó a carburar el Maccabi

Cuando más estaba mejorando la defensa taronja, Maccabi se reencontró con el acierto de larga distancia. Primero Iffe Lundberg y después Rayman conectaron de tres puntos y solo Badio desde el tiro libre y Costello pudieron contrarrestarlo. En la pintura, Santos se aprendió un paso de baile útil, que le hizo sumar cuatro puntos casi consecutivos y empatar el partido tras un parcial de 10-3 para los locales. En un final de cuarto algo caótico, Pradilla detuvo la inercia local con un 2+1 que, aunque no pudo completar, mantuvo por delante a su equipo tras los primeros 10 minutos.

Esa acción final de Pradilla no sirvió para cambiar la tendencia y en el arranque del segundo cuarto el Maccabi siguió haciendo camino. Iffe Lundberg estaba cada vez más inspirado y los secundarios como DJ Leaf y Clark aprovecharon el tiempo de descanso obligado de Walker, en el banquillo con dos faltas, para aportar en todos los sentidos. Del bando taronja, Taylor conectó un triple, aunque lo respondió Dibartolomeo, y Montero hacía magia de vez en cuando para sumar puntos. Los primeros minutos del cuarto fueron claramente dominados por los locales con un parcial de 14-7.

Kam Taylor / Maccabi Rapyd Tel Aviv

Maccabi crecía y crecía en defensa y a Valencia Basket le costaba un mundo cada canasta, cada punto. Puerto tenía que fintar tres veces para completar una bandeja y Badio tenía que viajar a la línea de tiros libres. Al menos, los taronja también mejoraron en defensa y evitaron que la brecha siguiera haciéndose grande.

El partido, en manos de Walker y Lundberg

Cuando volvió Looney Walker a pista fue un problema para VBC porque el americano es un anotador incansable y en un abrir y cerrar de ojos sumó seis puntos, primero con una canasta de media distancia y después con un 3+1 de los que hacen daño. Precisamente tras esa acción, en la que Maccabi parecía que podía romper el partido, apareció la versión más madura de los taronja, deteniendo nuevamente la hemorragia bajo el mando de Thompson y Montero.

Aún así, el final del segundo cuarto volvió a ser local, concretamente de Iffe Lundberg, que seguía haciendo mucho daño a la defensa de Valencia Basket. Al descanso, Maccabi dominaba el partido por seis puntos (47-41).

Omari Moore / Maccabi Rapyd Tel Aviv

Intento de reacción taronja

Estaba obligado a reaccionar Valencia Basket tras el descanso y empezó con buen pie gracias a un triple de Pradilla después de unas primeras posesiones muy erráticas de ambos equipo. Pero aún así no terminó de encontrar su ritmo en ataque el conjunto taronja, que además cometía demasiados errores de faltas que llevaban a jugadores del Maccabi a la línea de tiros demasiadas veces.

Tres canastas seguidas del conjunto israelí dieron pie a la situación más delicada del partido para los de Pedro Martínez, que se vieron siete puntos abajo en el marcador. Intentó sofocar el incendio Costello, primero con un triplazo y después con una gran asistencia, pero Maccabi seguía encontrando la manera de hacer puntos y mantenerse al frente.

Siempre a contracorriente

Todo empeoró todavía más con una secuencia en la que los árbitros señalaron una falta bastante dudosa a favor de los locales y, ante la protesta de Pedro Martínez, también pitaron la técnica. Los tres tiros los convirtió Lundberg, que amplió la distancia a dobles dígitos por primera vez. Entonces empezó un intercambio de canastas muy parejo que dejó el final del tercer cuarto con nueve puntos de ventaja para los locales (70-61).

Kam Taylor / Maccabi Rapyd Tel Aviv

Empezó el último y definitivo cuarto con Valencia Basket intentando recortar la distancia desde la línea de tiros libres, pero encontrándose siempre la respuesta del Maccabi. La sensación era que los taronja se levantaban de la lona pero una y otra vez volvían a caer. Caía, sobre todo, por la defensa de Maccabi, que era asfixiante, con Clark haciendo mucho daño tras robos. Del lado taronja, los destellos de calidad de Badio y Costello no eran suficientes para un equipo negado desde el triple (9/30).

Final de infarto

Intentó apurar opciones Valencia Basket, mejorando sus acciones defensivas y peleando los rebotes ofensivos. Key encontró dos puntos en la penetración y, en el siguiente ataque, tras dos intentos errados de Montero y Costello, Taylor obtuvo el premio a la insistencia con un triple. Valencia Basket se puso a cinco y con licencia para soñar en otra remontada histórica. Se puso más caliente todavía el final, con una canasta de Costello que dejó el partido en tres puntos a falta de 28 segundos.

Y tras el tiempo muerto, perdió la pelota en el saque de fondo Maccabi, dejándole 25 segundos a Valencia Basket para empatar con un triple. De hasta tres lanzamientos dispuso el equipo taronja tras coger sus propios rebotes, pero el nulo acierto desde el perímetro, que fue el principal problema durante todo el partido, volvió a serlo una vez más y el empate no llegó.

Con el bocinazo final, Valencia Basket sumó la sexta derrota de la temporada en Euroliga, dejando escapar una oportunidad histórica de asumir el liderato de la competición.