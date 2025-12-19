Contundente queja taronja ante la Euroliga por la afición del Maccabi

El Valencia Basket ha sido el único club español de Euroliga que se ha visto obligado a viajar estar temporada a Israel y la primera de las dos experiencias en el país hebreo que debía vivir en esta fase regular acabó de la peor forma posible. Y es que al margen de una derrota que queda en un segundo plano, la expedición taronja sufrió una muy desagradable jornada fruto del comprotamiento de la afición local, con constantes insultos y comprotamientos incívicos que el club ha denunciado ya a la Euroliga.

Al contrario de lo que ocurrió la temporada pasada ante el Hapoel Tel Aviv en el Samokov Arena de Bulgaria, el Valencia Basket no tiene queja alguna respecto al Maccabi como club, ya que la coordinación fue correcta para que no hubiera ningún problema de seguridad ni protocolos, pero donde se pasaron todos los límites fue con la actuación de la afición, con unos comportamientos que quedaron recogidos en pruebas videográficas que el propio club taronja ha aportado a la competición para que el Comité tome las medidas oportunas.

Jaime Pradilla y Kameron Taylor, en una acción defensiva ante el Maccabi. / ATEF SAFADI / EFE

Uno de los principales focos de la ira de los seguidores locales fue Pedro Martínez, quien tuvo que aguantar insultos durante todo el partido y que incluso se vio imposibilitado a atender a la televisión oficial tras el partido. Semanas atrás había mostrado su malestar con el hecho de tener que volver a jugar en Israel, al señalar que "muy tranquilos no estamos, la verdad. Cuando vemos las noticias, no vemos que la situación esté normalizada como nos gustaría. La pregunta que yo me hago es ¿por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí que lo es?.

Tras el partido y ya en la rueda de prensa oficial, el técnico taronja se limitó a señalar respecto a ese ambiente hostil que "no es mi 'negocio', cada uno debe ser consciente del ejemplo que da como persona, club o aficionado. Para mí no es un problema, tal vez es su problema".

Comportamientos racistas

Desde el banquillo taronja también pudieron identificar a un grupo de seguidores que se dirijía a los jugadores de color del Valencia Basket haciendo gestos de mono. Unos comportamientos despreciables que pudieron captar en vídeo y que estarán también a disposición de la Euroliga para que tome las medidas oportunas.

Sergio De Larrea, en el partido de Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv. / ATEF SAFADI / EFE

Al margen de estas declaraciones, desde el club taronja se prefiere mantener silencio de momento y esperar a la resolución del escrito de queja presentado ante la Euroliga, momento en el que podrán valorar la posible sanción o no impuesta al Maccabi o a su afición.

En febrero, de vuelta a Israel

Las últimas visitas del Valencia Basket a equipos israelíes a domicilio han acabado en serios problemas para los taronja, que después de todo, aún tendrán que volver el próximo 5 de febrero a Tel Aviv para jugar contra el Hapoel en partido correspondiente a la jornada 27.

Un rival ante el que ya jugaron sin público en el Roig Arena, pero que sí podrá contar con su afición en Israel, en un nuevo agravio que condiciona también a nivel deportivo.