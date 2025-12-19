Los elogios de Sito Alonso hacia el Valencia Basket

Sin apenas descanso tras una doble jornada de Euroliga entre semana, el Valencia Basket se desplaza este fin de semana a Murcia para afrontar un dueo ante un rival directo por la segunda posición, aunque cierto es que los taronja han jugado un partido menos por el aplazamiento del duelo ante el Casademont Zaragoza por la alerta roja que trajo consigo la borrasca Emilia.

El rival, un UCAM Murcia que atraviesa su mejor momento del curso, se prepara ya para un duelo de altura donde está en juego el segundo puesto de la clasificación, en el que el conjunto entrenado por Sito Alonso tratará de alargar su estado de gracia ante un rival que le aventaja en la tabla. Así lo dijo este viernes su entrenador, Sito Alonso, en la previa de un partido, correspondiente a la undécima jornada del campeonato, que comenzará a las 17:00 en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Sobre el Valencia Basket

"El Valencia Basket está haciendo cosas muy buenas, con una apuesta grande a nivel de club, como siempre desde hace tiempo, y se cubrió para cualquier tipo de situación por la que pueda pasar" y añadió que "tiene unas características muy claras y difíciles de parar, muchas de las cuales dependen del físico y que no son posibles sujetar", destacó sobre los de Pedro Martínez.

Los granas, que vienen de vencer por 77-93 en la pista del Energa Trefl Sopot polaco y antes por 80-77 al Joventut de Badalona, tendrán enfrente a un rival que ganó también ocho encuentros en el torneo doméstico aunque en nueve confrontaciones, teniendo solo por delante a un Real Madrid con un 9-1 y que jugará este sábado en la pista del Hiopos Lleida.

Jugadores tocados

Sito habló a dos días de la disputa de un choque declarado como Partido Costa Cálida -tiene el patrocinio de la Comunidad Autónoma-. El técnico madrileño no pudo contar en la ciudad polaca de Gdansk con Dylan Ennis y Devontae Cacok, quienes se quedaron en Murcia descansando, ni con David DeJulius y Toni Nakic, quienes se quedaron en el hotel aquejados de sendos procesos víricos. Para este domingo confía en poder contar con todos sus jugadores.

"Mi ilusión fundamental es que todos puedan estar. Nakic y DeJulius fueron al hospital porque la verdad es que no pasaron un viaje placentero y hay tres o cuatro jugadores que pueden estar un poco en esa misma disposición pero esperamos contar con todos", indicó.

Sito Alonso, en su última visita a La Fonteta la temporada pasada. / M. A. Polo / VBC

Ambiente en las gradas

A pesar de la complejidad que entraña medirse a los taronjas el preparador universitario confía en dar una buena respuesta. "Vamos a poner todo de nuestra parte para competir al máximo nivel sabiendo la dificultad que vamos a tener pero confiando en que las cosas que somos capaces de hacer sean suficientes para competir a un nivel muy alto contra ellos", expuso al tiempo que valoró el triunfo frente al Trefl Sopot de hace un par de días.

El choque frente al Valencia es en el Palacio y se espera lleno en sus gradas con 7.500 aficionados alentando a su equipo. A ello también se refirió el técnico diciendo que "esto habla de cómo está creciendo el proyecto y de la ilusión que hay en Murcia con su equipo de baloncesto".