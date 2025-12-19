Pedro Martínez: "Cada uno debe ser consciente del ejemplo que da como persona, club o aficionado"

Pedro Martínez atendió a los medios de comunicación tras la derrota de su equipo ante el Maccabi y señaló cuáles habían sido las claves de la derrota, destacando por encima de cualquier otra cosa la labor defensiva del conjunto israelí, que dejó sin ideas a los taronja.

"Tenemos que dar valor a su defensa que fue buena. Algunos de nuestros tiros fueron liberados pero otros no y eso fue porque hicieron una buena defensa y así es muy difícil", apuntó el técnico de Valencia Basket. El técnico deslizó también que tuvieron "un mejor porcentaje con tiros al principio de la posesión que al final".

Ambiente hostil

No fue un ambiente demasiado propicio para Pedro Martínez, que fue criticado y abucheado por los aficionados del Maccabi. Preguntado por ese ambiente tan hostil en el pabellón, el preparador taronja explicó que "no es mi 'negocio', cada uno debe ser consciente del ejemplo que da como persona, club o aficionado. Para mí no es un problema, tal vez es su problema", apuntó.

Oddeh Kattash

Por su parte, el técnico del Maccabi, Oddeh Kattash, resaltó la suerte que tuvieron con los tres triples que falló el Valencia en su última posesión y que podrían haber forzado la prórroga.

"Hemos tenido suerte en el final, con un poco más de experiencia habríamos usado las faltas pero a veces necesitas suerte", señaló el técnico que se mostró muy satisfecho por la defensa de su equipo y por el ambiente que se vivió. "Hemos jugado contra un equipo muy bueno y muy bien entrenado", destacó.