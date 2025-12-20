La mejor defensa de la Liga espera al Valencia Basket en Murcia

El calendario no fue excesivamente amable con el Valencia Basket esta semana, ya que tras una doble jornada a domicilio ante el Olympiacos y el Maccabi, los taronja cierran la misma con una de las visitas más complicadas de la Liga, ante un UCAM Murcia que encadena seis victorias consecutivas.

La clasificación habla por sí sola sobre el rendimiento de los de Sito Alonso esta temporada, ya que son terceros con un balance de 8-2 y tienen la opción de superar a los taronja si les ganan este domingo, aunque los de Pedro Martínez cuantan con un partido menos al tener que aplazarse el de la semana pasada ante el Cadademont Zaragoza por la alerta roja meteorológica.

El Valencia Basket, además, sabe que enfrente tendrá al equipo con mejor defensa de la Liga Endesa hasta la fecha, en todo un reto para un Valencia Basket que lidera gran parte de las estadísticas de ofensivas de la competición. El UCAM Murcia es el conjunto que menos puntos encaja (79), el que tiene la mejor eficiencia defensiva (1,02) y el segundo que más baja la eficacia de tiro de campo de sus rivales (47,7%). Pero también está entre los mejores en la parcela ofensiva: cuarto anotador (90,2) con la tercera mejor eficiencia ofensiva (1,17) y el tercero que más puntos anota en contraataque (12,5%).

El equipo taronja, por su parte, opone una ofensiva que es la que más puntos anota (96,8), la segunda eficiencia ofensiva (1,23) con el segundo mejor porcentaje en tiros de campo (57,5%) siendo el que más triples anota (12,56) con el segundo mejor porcentaje de eficacia (38,7%) y el que más asistencias reparte (21,9).

Kameron Taylor y Josep Puerto, entrenando en la pista auxiliar del Roig Arena. / F. Calabuig

Equipos corales

Al margen del talento individual de cada equipo, en ambos destaca sobre todo el juego coral, con un equilibrado reparto de minutos y de protagonismo e importancia de sus jugadores. De hecho, ambos equipos son los únicos que tienen a seis jugadores en dobles dígitos de valoración entre los que han disputado al menos la mitad de los partidos de competición nacional. Por parte del equipo taronja están Kameron Taylor (17), Jean Montero (17), Jaime Pradilla (16,3), Nate Reuvers (12,3), Darius Thompson (12,1) y Omari Moore (11) mientras que en UCAM Murcia cuenta en sus filas con David DeJulius (13,7), Dylan Ennis (12,8), Devontae Cacok (11,7), Emanuel Cate (11,2), Sander Raieste (10,8) y Howard Sant-Roos (10,7).

En cuanto a las bajas, los taronja solo cuentan con la ausencia segura del lesionado López-Arostegui, mientras que Sito Alonso aún arrastra algunas incógnitas como Dylan Ennis y Devontae Cacok, con molestias en el hombro, y Toni Nakic y David DeJulius por un proceso viral.

Matt Costello espera un "ambiente muy difícil"

El interior de Valencia Basket, Matt Costello, señalaba en la previa que “siempre es difícil jugar en Murcia, especialmente en el momento en el que están ahora. Están jugando realmente bien. Es un poco sorprendente que solo estén en la FIBA Europe Cup con lo buena que es su plantilla y lo bien que están jugando. Acabamos de jugar en un ambiente muy difícil en Jerusalén y en Murcia también lo será, así que tenemos que estar preparados para eso y salir listos para jugar. Nuestros tiros no siempre van a entrar, pero nuestra filosofía es lanzar muchos triples y ojalá entren. Aunque también podemos ganar partidos de otra manera y eso tiene que empezar con nuestra defensa".

A ello añadió el estadounidense que "Murcia tiene mucha capacidad para anotar. Son muy rápidos, así que tenemos que encontrar la forma de frenarlos en transición. Ojalá tengamos esa energía después de un día en casa y ver a las familias. Eso nos reactiva a todos, así que tenemos que estar listos para mañana”.