Valencia Basket pierde el rumbo en Girona

Era un duelo directo, en una pista de lo más comprometida que concedía una oportunidad para dar un golpe encima de la mesa en Liga Femenina Endesa, donde Valencia Basket lleva ya demasiado tiempo sin estar en lo más alto. Pero nada más lejos de la realidad, el equipo taronja se topó en Fontajau con un SPAR Girona inconmensurable, tocado por una varita en ataque e inspirado en defensa, desesperando a un VBC que no encontró su ritmo en ningún momento del partido. Las catalanas sentenciaron el partido prácticamente en el segundo cuarto y terminaron ganando 96-68.

La primera canasta fue un buen resumen de lo que iba a ser el partido: un ataque fluido del Girona que terminó en triple de Guerrero. Las canastas de las catalanas llegaban con facilidad, sobre todo a cargo de una Coulibay inspirada en los primeros minutos. En el otro lado de la cancha, la otra realidad: Valencia Basket sudando cada canasta y encontrando la mayoría de sus puntos desde la línea de tiros libres.

Parciales demoledores

El Girona no aflojó el ritmo en ningún momento e incluso lo aumentó en la segunda mitad del primer cuarto, sobre todo en defensa, llegando a imponer un parcial de 10-0 en menos de dos minutos. Ni siquiera el despertar de Awa Fam igualó un poco las tornas y el primer cuarto terminó con un revelador 25-15.

Los triples de Awa Fam y Abdelkader para empezar el segundo cuarto parecían indicar que la película podía cambiar pero, de nuevo, nada más lejos de la realidad. La defensa taronja no funcionaba, no era todo lo asfixiante que acostumbra, y Girona seguía muy acertado en ataque, anotando canastas fáciles repartidas entre todas sus jugadoras.

El tramo inicial del cuarto volvió a ser relativamente igualado, pero el problema llegó con otro parcial demoledor en muy poco tiempo. 11-2 a cargo de Bibby, Lundquist, Amihere y Pendade que aumentó la diferencia hasta los 20 puntos.

Acción del partido / VBC

Buen inicio, misma realidad

Tras el descanso se presentaba la última oportunidad de meterse en el partido para las taronja, y volvió a empezar de forma esperanzadora con cuatro puntos consecutivos de Awa Fam y Elena Buenavida, pero la maquinaria del Girona estaba más carburada que nunca, impidiendo que el guion del partido cambiara lo más mínimo. Canella, Coulibaly y Guerrero lideraban a su equipo en ataque poniendo una tierra de por medio ya imposible de salvar.

Tras otro parcial muy favorable a las locales, el tercer cuarto terminó con definitivo 72-44, con todo visto para sentencia.

VBC pierde comba con el liderato

El último cuarto, iniciado con 28 puntos a favor de las locales, no dejó de ser un trámite. De hecho, fue el parcial más igualado del partido y Awa Fam engordó sus números en un buen partido individual en cuanto a anotación. El Girona manejó con facilidad su inmensa ventaja y no tuvo ningún problema en los minutos finales.

Con el bocinazo fina, victoria aplastante 96-68 del Girona, que da un golpe encima de la mesa para seguir en la lucha por el liderato, mientras que Valencia Basket, aún con partido aplazado por disputar, se queda en la parte alta de la tablae pero con la necesidad de reaccionar para acercarse a SPAR Girona y Casademont Zaragoza, las dos líderes.