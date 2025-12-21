Pedro Martínez: "Tuvimos muchos problemas para defender a Forrest"

El Valencia Basket no pudo sacar adelante el complicado partido que tenía en Murcia (92-80) y Pedro Martínez no dudó en dar las claves de la derrota, sin buscar en ningún momento excusas por el posible cansancio tras haber jugado esta semana partidos de Euroliga en El Pireo y en Jerusalén.

"Felicito al Murcia, han jugado muy buen partido, nosotros hemos tenido muchos problemas para defender a Forrest, que ha estado muy vertical y ha conseguido muchas canastas fáciles, no hemos sido capaces de defenderle bien, aunque obviamente tenemos un gran respeto por él, sabemos que es un gran jugador y que no es fácil defenderlo", señaló.

A ello añadió que "el final del segundo cuarto ha sido malo porque nos hemos ido con una diferencia un poco grande al descanso y el inicio del tercer cuarto ha sido malo también y nos han dominado. Pero ya está, a cerrar este partido, a analizarlo y a pensar en el siguiente, como siempre".

Michael Forrest, defendido por Brancou Badio en el partido de este domingo en Murcia. / acb Photo / J. Bernal

"Sin excusas"

"Nos queremos caracterizar por no buscar excusas ni antes ni después. Ni antes para que no parezca que si perdemos tenemos 40.000 excusas ni cuando hemos perdido. Han sido mejores que nosotros y lo que tenemos que hacer es prepararnos lo mejor que podamos para el siguiente partido". Y es que pese al cansancio de acumular tres partidos en la semana, añadió Pedro Martínez que "es lo que hay, no buscamos excusas, ni antes ni después".

Elogios al rival

Del rival de ayer, destacó que "en la Liga ACB impresionante, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, íbamos segundos, pero jugábamos contra el tercero en su campo, nadie les ha regalado nada, en la competición europea no los sigo, pero sé que cayeron la previa de la BCL y pueden estar más centrados en la Liga ACB, en la que lo están haciendo muy bien. No tengo una opinión que dar y menos individualmente del otro equipo, han jugado bien, nos han defendido muy bien".