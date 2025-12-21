Rubén Burgos: "Espero que esta derrota nos haga pensar y aprender"

Rubén Burgos atendió a los medios para analizar la contundente derrota que sufrió su equipo ante el SPAR Girona. El técnico taronja felicitó al rival, expresando que fue mejor en todo, y lamentó que su equipo no pudiera jugar con las buenas sensaciones con las que venía.

"Durante los 40 minutos nos han superado claramente. En prácitcamente todos los aspectos del juego y durante todo el partido. Es cierto que veníamos con motivación después de un buen partido en Euroliga, en el que respondimos bien pero no hemos podido transmitir esas sensaciones ni ese nivel físico".

"Es un hecho que han estado por delante de nosotras en todos los aspectos y luego han estado muy acertadas también porque nuestra defensa llegaba tarde. Normalmente cuando juegas más físico vas más al tiro libre, hemos intentado igualarlo, pero solo ha sido por momentos", añadió.

De cara al futuro, Rubén Burgos espera que, por lo menos, esta dura derrota sirva para que su equipo aprenda y afronte los próximos partidos con otra mentalidad: "El Girona ha hecho las cosas muy bien hechas y se lleva una merecida victoria que espero nos haga pensar y nos haga aprender para llegar mejor física y mentalmente a nivel de baloncesto para los próximos partidos. Porque nuestra liga es de esta exigencia. Esperamos volver aquí y competir por más cosas".