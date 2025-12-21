Horario y dónde ver el UCAM Murcia - Valencia Basket de la Liga Endesa en directo

El Valencia Basket visita al UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes. El equipo que dirige Pedro Martínez se medirá al conjunto murciano conscientes de que la victoria es innegociable si pretende seguir la estela del Real Madrid (líder con dos partidos más) en la Liga Endesa ACB.

Está claro que la clasificación habla por sí sola sobre el rendimiento de los de Sito Alonso esta temporada, ya que son terceros con un balance de 8-2 y tienen la opción de superar a los taronja si les ganan este domingo. En caso de ganar los valencianos, tanto Joventut como Unicaja podría cazarles en la tabla. Y eso es una muestra evidente de lo apretado de la zona alta.

Jonah Radebaugh / ACB Photo

Un extaronja y las virtudes del UCAM Murcia

El cuadro de Sito Alonso es el mejor defensor del campeonato hasta el momento. Sólo han encajado 790 puntos en 10 partidos (79 de media), aunque sólo tres menos que Joventut. Por hacer una comparativa, el Valencia Basket ha recibido 746 en 9 partidos (83 de media). En las filas murcianas se encuentra el extaronja estadounidense Jonah Radebaugh, quien vistió al entonces cuadro de La Fonteta en la 22-23. Entre las estrellas locales destacan DeJulius (15,2 puntos por partido), Dylan Ennis (12,9) o el base Forrest (11,4).

Horario y dónde ver el UCAM Murcia - Valencia Basket de la Liga Endesa

La visita del Valencia Basket al Pabellón de los Deportes del UCAM Murcia tendrá lugar este domingo 21 de diciembre a partir de las 17 horas. El encuentro se podrá seguir en directo por DAZN, aunque podrás disfrutar de la previa, crónica y todo lo que ocurra en el mismo en Superdeporte.