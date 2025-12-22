La afición taronja podrá viajar con el Valencia Basket a Belgrado

La afición taronja puede celebrar el día de Reyes de la mejor forma, regalándose un viaje a Belgrado para acompañar al primer equipo mascuino del Valencia Basket. El club abre la posibilidad de que los aficionados que quieran hacerlo puedan viajar en el mismo avión que la exppedición taronja de cara al partido que abre la segunda vuelta de la EuroLeague en la pista del Estrella Roja, el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade que se jugará el martes 6 de enero a las 20:00 horas en la mítica Sala Pionir (Aleksandar Nikolic Hall).

El avión con destino a Serbia saldrá el lunes 5 de enero a las 10:30 horas. El retorno a València tendrá lugar el martes 6 de enero a la finalización del partido. El coste del viaje es de 710 euros por persona en habitación doble y 795 en individual.

El viaje incluye

Vuelo chárter directo València-Belgrado- Valencia

Desplazamientos aeropuerto-hotel- aeropuerto

Estancia de una noche en un hotel de cuatro estrellas en Belgrado en régimen de alojamiento y desayuno

Excursión con guía en español por Belgrado con comida típica incluida el día 6 de enero.

Entrada para el partido

Seguro de viaje

Traslados al pabellón

Una ciudad histórica

Los asistentes a la excursión realizarán una visita guiada en español a la preciosa ciudad de Belgrado, que además de ser uno de los lugares en los que se respira más baloncesto del continente, está repleta de joyas arquitectónicas. La capital serbia cuenta con espacios únicos como la fortaleza y el parque de Kalemegdan, el templo de San Sava (una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo), la plaza de la República con el Teatro Nacional o una amplísima oferta de museos y opciones culturales. El encuentro tiene el añadido de disputarse en uno de los pabellones con más solera del baloncesto europeo, la Hala Pionir, que ha acogido algunos de los mejores partidos y a las mayores estrellas de nuestro deporte desde su inauguración en 1973. Y al disputarse el partido justo antes de la Navidad Ortodoxa, la ciudad mantendrá un profundo aroma navideño con sus mercados, decoraciones y eventos festivos.

Reserva ya tu plaza

La reserva se puede hacer en https://valenciabasketaficion.bcdsports.es/