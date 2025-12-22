El ex taronja Svetislav Pesic (76 años) firma con el Bayern de Múnich

El puesto de entrenador en la Euroliga en esta temporada 2025/2026 se ha convertido en una posición de riesgo. Sin haber finalizado el tercer mes de competición ya han caído hasta cinco técnicos de los mejores equipos del continente. Un número alto y con nombres importantes como; Ettore Messina o Zeljko Obradovic. El último en ser relegado de su posición ha sido Gordon Herbert en el Bayern de Múnich.

El equipo alemán se encuentra descabalgado en la clasificación de la Euroliga con tan solo cinco victorias en 17 partidos disputados. Por este motivo el Bayern ha tomado una decisión con urgencia y ya tiene a un nuevo entrenador para su banquillo. El elegido por los bávaros es un viejo conocido del Valencia Basket, el icónico y respetado Svetislav Pesic.

El serbio ya dirigió al Bayern entre 2012 y 2016, antes de una escueta etapa en el FC Barcelona entre 2018 y 2020, así como al combinado serbio hasta este pasado verano.

Pesic sale de su descanso para darle la vuelta a la temporada del Bayern, de hecho, ha firmado hasta el final de la presente campaña. Lo sorprendente ha sido el principal valedor de Pesic, que no ha sido otro que su hijo, General Manager del Bayern de Munich.

El Valencia Basket, presente en los cambios de entrenador en la Euroliga

Mientras el Valencia Basket vive un momento dulce con Pedro Martínez en el banquillo, el estreno del Roig Arena y un inicio de temporada muy bueno, como ya hemos comentado, hasta cinco equipos de la Euroliga han cambiado su entrenador.

En esos cambios de entrenador hay que contar que otro ex taronja ha encontrado trabajo como Svetislav Pesic, aunque era un secreto a voces desde hacía semanas. Joan Peñarroya será el nuevo técnico de Estrella Roja tras la salida de Obradovic.

Joan Peñarroya, en el último clásico en el Palau. / Enric Fontcuberta / EFE

Por su parte Pesic estuvo en el Valencia Basket en la 2010-2011 en València. En La Fonteta dejó muy buen recuerdo en solo una temporada, alcanzando los cuartos de final de la Euroliga, siendo eliminados por el Real Madrid en cinco partidos.