Pedro Martínez: "Necesitamos recuperar un poquito de confianza tras los últimos resultados"

Pedro Martínez analizó el partido que afrontará el Valencia Basket (martes 23, 20:00h, Roig Arena, #Vamos) ante el Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz correspondiente a la 18 jornada de la Euroliga. Los taronja vuelven a casa después de una dura semana de tres salidas consecutivas para afrontar su cuarto partido en ocho días recibiendo al Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz con le objetivo de recuperar sensaciones y confianza tras las últimas derrotas: "Necesitamos primero recuperar un poquito de confianza por los últimos resultados y sobre todo tener la energía de nuestra afición", reconocía el técnico catalán en referencia a las derrotas sufridas la semana pasada en Jerusalem ante el Maccabi en Euroliga y el domingo en la Liga Endesa, en la cancha del UCAM Murcia.

Nuevo duelo frente a Baskonia

Valencia Basket y Baskonia vuelven a encontrarse en la Euroliga apenas dos semanas después de haberlo hecho en la Liga Endesa. En aquella ocasión, el triunfo fue para el Valencia Basket con una canasta ganadora de Kameron Taylor en el último segundo: “Son competiciones diferentes. Yo creo que no hemos de pensar demasiado en lo que pasó hace dos semanas y estar preparados para un partido durísimo, como lo son todos los de Euroliga.

Pedro Martínez resaltó la calidad de la plantilla del equipo vasco pese a que no llegan en su mejor momento: "Baskonia efectivamente, está teniendo los últimos resultados que está teniendo, que son francamente buenos y evidentemente tienen un equipo con jugadores con muchísima capacidad. En casa uno se siente más a gusto y venimos ahora de haber perdido los dos últimos. No solo Luwawu-Cabarrot y Howard, tienen a otros jugadores como Forrest o Simmons. Tienen un equipo muy bueno, con jugadores que tienen mucha capacidad para anotar de maneras muy diferentes, con bloqueos directos, bloqueos indirectos. Un equipo muy físico, con jugadores grandes por dentro que están muy bien y evidentemente va a ser un partido muy difícil”.