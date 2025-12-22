El Valencia Basket busca resurgir en el Roig Arena

La estadística no juega a favor del Kosner Baskonia si tenemos en cuenta que no gana un partido a domicilio en Euroliga desde hace más de un año (17 de diciembre de 2024, en Belgrado contra el Maccabi), pero a tenor de los últimos encuentros de los de Paolo Galbiati, bien haría el Valencia Basket en no fiarse en absoluto de un rival que puso contra las cuerdas al Barcelona en el Palau con tres prórrogas y que viene de ganar al Unicaja en Málaga por 90-93.

Los de Pedro Martínez necesitan resurgir y encontrar sus mejores sensaciones después de acumular dos derrotas consecutivas por tercera vez en la temporada, en una nueva prueba para medir su capacidad de recuperación física y mental ante un Baskonia que, eso sí, también llega falto de descanso al haber jugado el viernes y el domingo y con una plantilla más corta.

Salvo problemas de últimas hora, Pedro Martínez solo contará en principio con la baja de Xabi López Arostegui, que ultima su recuperación de una lesión muscular, por lo que en ese caso, aún deberá de hacer dos descartes más antes de un partido que llega apenas diez días después de que el Valencia BC se impusiera con una canasta de Kameron Taylor en el último segundo en el duelo que ambos equipos disputaron en el Fernando Buesa Arena en la Liga Endesa.

Yankuba Sima y Kameron Taylor, en lucha por un rebote en el último partido en Vitoria. / acb Photo - Aitor Bouzo

El Baskonia, por su parte, estará pendiente de la situación de Matteo Spagnolo y de Rodions Kurucs, que no pudieron estar en el choque en Málaga por un virus.

Los taronja necesitan ahora volver a marcar el ritmo de los partidos tras dos partidos en los que sufrieron ante defensas intensas y físicas, pero también recuperar la mejor versión defensiva para frenar a un jugador como Marcus Howard, que llega en un gran momento de anotación y que estará acompañado por otras dos grandes referencias anotadoras como Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons.

Reacción baskonista en Euroliga

Aunque el Baskonia llega a València 15º de la Euroliga con solo seis victorias y sin estrenarse lejos de casa, lo cierto es que en las últimas jornadas ha mejorado y ha sumado tres victorias, ante el AS Mónaco, el Armani Milán y el Bayern, y otras tantas derrotas, frente al Barça, el Real Madrid y el Zalgiris.