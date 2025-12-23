EUROLIGA
Los descartes de Pedro Martínez para el Valencia Basket - Baskonia
El técnico solo contaba con la ausencia obligada por lesión de López-Arostegui
El Valencia Basket afronta el partido de este martes ante el Baskonia con la única baja por lesión de López-Arostegui y, por tanto, con la necesidad de hacer dos descartes de entre los jugadores disponibles
La decisión de Pedro Martínez ya está tomada y se quedarán fuera Isaac Nogués y Yankuba Sima, por lo que el ténico contará con Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.
El Baskonia, sin descarte
Por otra parte, el Baskonia no tendrá que realizar descartes entre sus extracomunitarios y ha incorporado a Omoruyi. Mantiene la ausencia de su capitán, Tadas Sedekerskis y recupera a Kurucs y Spagnolo para el partido en el Roig Arena.
