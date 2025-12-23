Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

EUROLIGA

Los descartes de Pedro Martínez para el Valencia Basket - Baskonia

El técnico solo contaba con la ausencia obligada por lesión de López-Arostegui

Pedro Martínez y Paolo Galbiati se saludan antes del partido de Euroliga.

Pedro Martínez y Paolo Galbiati se saludan antes del partido de Euroliga. / M. A. Polo / VBC

Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket afronta el partido de este martes ante el Baskonia con la única baja por lesión de López-Arostegui y, por tanto, con la necesidad de hacer dos descartes de entre los jugadores disponibles

La decisión de Pedro Martínez ya está tomada y se quedarán fuera Isaac Nogués y Yankuba Sima, por lo que el ténico contará con Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.

El Baskonia, sin descarte

Por otra parte, el Baskonia no tendrá que realizar descartes entre sus extracomunitarios y ha incorporado a Omoruyi. Mantiene la ausencia de su capitán, Tadas Sedekerskis y recupera a Kurucs y Spagnolo para el partido en el Roig Arena.

Nate Reuvers, Omari Moore y Jaime Pradilla, en el partido ante el Baskonia en Vitoria.

Nate Reuvers, Omari Moore y Jaime Pradilla, en el partido ante el Baskonia en Vitoria. / acb Photo / Aitor Bouzo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents