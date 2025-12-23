Horario y dónde ver el Valencia Basket-Kosner Baskonia

El Valencia Basket regresa al Roig Arena para disputar su cuarto partido en ocho días recibiendo al Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz, correspondiente a la jornada 18 de la EuroLeague. El encuentro se disputa este martes 23 de diciembre a las 20:00 horas y podrá verse en directo a través de #Vamos. También puedes seguir el partido en Superdeporte.es

Después de una dura semana de tres salidas consecutivas, el primer equipo masculino del conjunto taronja contará con el calor de sus aficionados para intentar volver a la senda del triunfo y tratar de romper su mala racha reciente ante este rival en Euroliga, ya que ha perdido sus últimos cuatro enfrentamientos de competición continental ante los alaveses. Hace poco más de dos semanas se impuso en Vitoria en partido de Liga Endesa con una canasta ganadora de Kameron Taylor aunque respecto a ese choque el equipo taronja recupera a Key, su rival no tendrá que realizar descartes entre sus extracomunitarios y ha incorporado a Omoruyi.

Un choque entre dos de los equipos que juegan a mayor ritmo de la competición, Valencia Basket necesitará buscar la versión defensiva que ha mostrado en sus últimos partidos como local en Euroliga (0,99 puntos encajados por posesión en sus últimos seis triunfos en casa) para oponer a un rival que es el mejor del torneo en la eficacia de tiro de dos y que tiene en Timothe Luwawu-Cabarrot al mejor anotador de la Euroliga y a Markus Howard en un momento de ebullición ofensiva. El alero Xabi López-Arostegui (con una lesión muscular en su pierna derecha) se mantiene como la única ausencia confirmada para este encuentro. Valencia Basket comienza esta jornada en la tercera posición de la EuroLeague con un balance de 11-6.

Jean Montero, en uno de los últimos entrenamientos del Valencia Basket en el Roig Arena. / F. Calabuig

Así llega el rival

El Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz se ha repuesto de su mal inicio en esta competición con una racha como local que le ha permitido subir hasta la 15ª posición con un 6-11 en su casillero. Y aunque no ha conseguido traducir esa mejora general en triunfos como visitante en este torneo, compitió muy bien en la pista del Real Madrid, solo cayó la semana pasada en la cancha del FC Barcelona tras tres prórrogas y viene de sacar el triunfo en la pista del Unicaja en su partido de ayer en la Liga Endesa con una impresionante remontada de la mano de Markus Howard. El conjunto vasco mantiene la ausencia de su capitán, Tadas Sedekerskis, y confía en recuperar a Kurucs y Spagnolo para este partido, ausentes el domingo por gastroenteritis.