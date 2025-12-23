Pedro Martínez: "Estamos muy contentos, pero hay que perseverar y mejorar"

Pedro Martínez estaba más que satisfecho del triunfo ante el Baskonia (91-81), sobre todo por el nivel de un rival que llegaba en buen momento y que tiene recursos para complicar cualquier partido, aunque lo llegara a ir perdiendo de 22 puntos.

Bajada en porcentajes de tres

"Un 70% de triples no es normal, bajar esos porcentajes es achacable al rival, han ajustado y no nos han dejado hacer lo mismo". E irónicamente añadió que "no hemos podido y estamos fastidiados de no haber acabado el partido con un porcentaje del 71% en triples, pero los otros también juegan y no nos han dejado".

Galbiati habla de atletas

"No me parece que ellos no sean poco físicos ni atléticos, son muy buenos y físicos, una cosa es lo que pasa y otra lo que nos gustaría que pasara, la buena noticia es cuando metes y la mala es cuando te recuperan a seis o te sobrepasan, pero esto es lo que hay. El basket es muy dinámico, pasan muchas cosas, se meten muchos triples y eso gusta, pero cuando las metemos, cuando es al revés no gusta tanto. Todo no puede ser, nos hemos de acostumbrar a que el tipo de basket que nosotros jugamos es un baloncesto de ida y vuelta, nosotros metemos, pero el rival también mete. No nos han dejado y ha sido oro partido. Hay que perseverar y mejorar, estamos muy contentos porque hemos ganado, pero tenemos que mejorar, sin ningún tipo de duda. Nos vamos a encontrar más veces este tipo de defensa y tenemos que mejorar".

Partido táctico

"Ha sido un partido muy táctico, Albiati es un entrenador que no se queda parado, busca siempre soluciones, ya lo hizo en su casa, ajustan cosas, cambian cosas en ataque y defensa, tienen muy claro cómo jugador según con qué jugadores, tienen alternativas. La segunda parte hemos padecido muchísimo y diría que hemos sacado el partido adelante por situaciones de contraataque, de ir hacia dentro y jugar rápido".

Faltas de Reuvers y elogios a Sako

"Reuvers, sobre todo por la tercera, me ha parecido, pero prefiero que hagan faltas a que no las hagan, en general no puede ser que no entremos en el bonus como norma. Nate es muy sólido en defensa, estamos contentos con él, alguna falta es evitable y la tercera le ha condicionado, no estoy especialmente preocupado por las faltas. Nos ha ayudado mucho también Neal Sako, tras unos partidos en los que no le habían salido mucho las cosas".

Neal Sako, destacado por Pedro Martínez por su partido ante el Baskonia. / JM López

Movimiento aficionados en la grada

"No me he dado cuenta, me ha parecido que el ambiente antes del partido era un poco más frío, quizá las fiestas, estar entre semana, pero no tengo una opinión que dar. Lo que me gusta es que haya un ambiente en el que todos estemos metidos, pero no me he dado cuenta y no estoy pendiente de eso".