Peñarroya, de vuelta al Roig Arena en un nuevo equipo

En menos de tres meses, dos partidos como visitante en dos equipos distintos. Ese es el escenario que se va a dar con Joan Peñarroya una vez confirmado su fichaje por el Partizan de Belgrado, ya que si visitó el Roig Arena con en el Barcelona en el estreno liguero del pabellón, lo hará también la próxima semana con la visita del equipo serbio al Valencia Basket el próximo 30 de diciembre a las 20:00.

"¡Joan, bienvenido al Partizan!", se lee en el comunicado del club serbio, que actualmente se encuentra en la parte baja de la tabla de la Euroliga.

Peñarroya, de 56 años, aterrizó en la noche del lunes en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado, donde fue recibido por el exjugador serbio Zeljko Paspalj, actual director deportivo del BC Partizan, informaron los medios locales.

El técnico español sustituirá a Zeljko Obradovic, el entrenador más laureado del club, que presentó su dimisión el pasado noviembre tras una contundente derrota del Parni Valjak —como los serbios llaman al Partizan— ante el Panathinaikos griego.

Junto a él, al cuerpo técnico se incorporó también, en calidad de asistente, el hasta ahora director de la Academia del CB Fuenlabrada y antiguo miembro del cuerpo técnico en Mónaco, Uros Dragicevic.

Joan Peñarroya, anunciado como nuevo entrenador del Partizan de Belgrado. / SD

Según el portal ArenaSport, se espera que Peñarroya debute como entrenador del Partizan en el encuentro contra el Maccabi de Tel Aviv, el próximo viernes en Belgrado, en la 18 jornada de la Euroliga.

También se está aún a la espera del anuncio oficial del contrato, que según los medios locales, regirá un año y medio.

Mal momento con Obradovic

En el momento de la salida de Obradovic, el club había disputado 13 partidos en la Euroliga, acumulando un balance de 4 victorias y 9 derrotas, con siete derrotas en los últimos ocho encuentros, ocupando una de las últimas posiciones de la tabla.

Actualmente, el Partizan Mozzart Bet Belgrado ocupa la posición 17 de 20, con un balance de 6 victorias y 11 derrotas en la temporada regular de la Euroliga 2025/26.

Anteriores etapas de Peñarroya

Con el equipo de Burgos, Peñarroya ganó en dos ocasiones la Liga de Campeones de la FIBA (2020 y 2021), así como la Copa Intercontinental de la FIBA.

El pasado noviembre fue destituido como entrenador del FC Barcelona, tras una serie de malos resultados en la Liga Endesa y la Euroliga.