Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

El Valencia Basket anuncia su jornada de puertas abiertas en Navidad

Las dos plantillas taronja vivirán un día de ilusión y espíritu navideño con los aficionados más pequeños que quieran ver a sus ídolos

Así fue sido el entrenamiento a puerta abierta del Valencia Basket en 2024

Así fue sido el entrenamiento a puerta abierta del Valencia Basket en 2024

Germán Caballero

Iván Carsí

Iván Carsí

El Valencia Basket pasará la Navidad cerca de sus aficionados. El conjunto taronja volverá a abrir las puertas de uno de sus entrenamientos para que los más pequeños puedan disfrutar de la cercanía de sus ídolos en estas fechas tan señaladas y llenas de ilusión.

Este será el tercer año en el que el club taronja promueve esta iniciativa, sobre todo, dedicada a aquellos niños y niñas que quieran una foto o un autógrafo con Omari Moore, Leo Fiebich, Raquel Carrera o Jean Montero… o cualquiera de sus jugadores favoritos de ambas plantilla.

Como ya ocurriera el año pasado Valencia Basket abrirá un entrenamiento tanto de la plantilla masculina como de la femenina, aunque será en distintas jornadas. El masculino será el día 26 de diciembre y a falta de confirmación, probablemente, el femenino será el 2 de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents