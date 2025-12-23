El Valencia Basket anuncia su jornada de puertas abiertas en Navidad

El Valencia Basket pasará la Navidad cerca de sus aficionados. El conjunto taronja volverá a abrir las puertas de uno de sus entrenamientos para que los más pequeños puedan disfrutar de la cercanía de sus ídolos en estas fechas tan señaladas y llenas de ilusión.

Este será el tercer año en el que el club taronja promueve esta iniciativa, sobre todo, dedicada a aquellos niños y niñas que quieran una foto o un autógrafo con Omari Moore, Leo Fiebich, Raquel Carrera o Jean Montero… o cualquiera de sus jugadores favoritos de ambas plantilla.

Como ya ocurriera el año pasado Valencia Basket abrirá un entrenamiento tanto de la plantilla masculina como de la femenina, aunque será en distintas jornadas. El masculino será el día 26 de diciembre y a falta de confirmación, probablemente, el femenino será el 2 de enero.