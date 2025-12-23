Directo | Valencia Basket - Kosner Baskonia, Euroliga en vivo

La estadística no juega a favor del Kosner Baskonia si tenemos en cuenta que no gana un partido a domicilio en Euroliga desde hace más de un año (17 de diciembre de 2024, en Belgrado contra el Maccabi), pero a tenor de los últimos encuentros de los de Paolo Galbiati, bien haría el Valencia Basket en no fiarse en absoluto de un rival que puso contra las cuerdas al Barcelona en el Palau con tres prórrogas y que viene de ganar al Unicaja en Málaga por 90-93 .

Los de Pedro Martínez necesitan resurgir y encontrar sus mejores sensaciones después de acumular dos derrotas consecutivas por tercera vez en la temporada, en una nueva prueba para medir su capacidad de recuperación física y mental ante un Baskonia que, eso sí, también llega falto de descanso al haber jugado el viernes y el domingo y con una plantilla más corta.

Salvo problemas de últimas hora, Pedro Martínez solo contará en principio con la baja de Xabi López Arostegui, que ultima su recuperación de una lesión muscular, por lo que en ese caso, aún deberá de hacer dos descartes más antes de un partido que llega apenas diez días después de que el Valencia BC se impusiera con una canasta de Kameron Taylor en el último segundo en el duelo que ambos equipos disputaron en el Fernando Buesa Arena en la Liga Endesa.

Xabi López-Arostegui en el partido contra el Joventut Badalona / Valencia Basket

Reacción baskonista en Euroliga

Aunque el Baskonia llega a València 15º de la Euroliga con solo seis victorias y sin estrenarse lejos de casa, lo cierto es que en las últimas jornadas ha mejorado y ha sumado tres victorias, ante el AS Mónaco, el Armani Milán y el Bayern, y otras tantas derrotas, frente al Barça, el Real Madrid y el Zalgiris.

Markus Howard y Darius Thompson, antes del reciente partido del Valencia BC ante el Baskonia en Vitoria. / acb Photo - Aitor Bouzo

Nuevo duelo frente a Baskonia

Valencia Basket y Baskonia vuelven a encontrarse en la Euroliga apenas dos semanas después de haberlo hecho en la Liga Endesa. En aquella ocasión, el triunfo fue para el Valencia Basket con una canasta ganadora de Kameron Taylor en el último segundo : “Son competiciones diferentes. Yo creo que no hemos de pensar demasiado en lo que pasó hace dos semanas y estar preparados para un partido durísimo, como lo son todos los de Euroliga.

Pedro Martínez resaltó la calidad de la plantilla del equipo vasco pese a que no llegan en su mejor momento: "Baskonia efectivamente, está teniendo los últimos resultados que está teniendo, que son francamente buenos y evidentemente tienen un equipo con jugadores con muchísima capacidad. En casa uno se siente más a gusto y venimos ahora de haber perdido los dos últimos. No solo Luwawu-Cabarrot y Howard, tienen a otros jugadores como Forrest o Simmons. Tienen un equipo muy bueno, con jugadores que tienen mucha capacidad para anotar de maneras muy diferentes, con bloqueos directos, bloqueos indirectos. Un equipo muy físico, con jugadores grandes por dentro que están muy bien y evidentemente va a ser un partido muy difícil”.

⌚ PRIMER CUARTO: 00:55 📍 VALENCIA BASKET 22-19 KOSNER BASKONIA 📰 Triple de Omoruyi

⌚ PRIMER CUARTO: 01:00 📍 VALENCIA BASKET 22-16 KOSNER BASKONIA 📰 ¡PASAJEROS AL TREN! ¡CANASTA DE COSTELLO!

⌚ PRIMER CUARTO: 01:32 📍 VALENCIA BASKET 19-16 KOSNER BASKONIA 📰 Replica Spagnolo en la canasta taronja.

⌚ PRIMER CUARTO: 02:46 📍 VALENCIA BASKET 19-14 KOSNER BASKONIA 📰 ¡MATE MATE MATE DE COSTELLO!

⌚ PRIMER CUARTO: 03:30 📍 VALENCIA BASKET 17-12 KOSNER BASKONIA 📰 ¡TRIIIIIIIPLE DE REUVERS!

⌚ PRIMER CUARTO: 04:00 📍 VALENCIA BASKET 13-12 KOSNER BASKONIA 📰 Otros dos de Luwawu Cabarrot en el poste bajo.

⌚ PRIMER CUARTO: 04:00 📍 VALENCIA BASKET 13-10 KOSNER BASKONIA 📰 ¡MOOOOORE CANASTA!

⌚ PRIMER CUARTO: 04:27 📍 VALENCIA BASKET 11-10 KOSNER BASKONIA 📰 Intercambio de canastas, comienza a enchufarse Luwawu Cabarrot

⌚ PRIMER CUARTO: 06:46 📍 VALENCIA BASKET 6-5 KOSNER BASKONIA 📰 ¡TRIIIIIIIIPLE DE BADIO!