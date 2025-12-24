Navidades sin descanso para el Valencia Basket

Mientras otros deportes como el fútbol paran por Navidades, en el baloncesto, no hay descanso, no hay tregua. Uno de los más afectados es el Valencia Basket que está viviendo unas Navidades muy intensas con acumulación de partidos tanto de la Euroliga como de Liga Endesa. Eso ha motivado que el club apenas haya podido dar dos días libres a la plantilla. Un periodo demasiado corto que ha impedido que los jugadores extranjeros puedan viajar a sus países para pasar la Nochebuena y el día de Navidad con sus familias.

Sólo dos días libres

El Valencia Basket jugó ante el Baskonia el martes 23 por la noche en el Roig Arena en partido de Euroliga y volverá a jugar este domingo 28 recibiendo en casa a las 18:00 horas al Morabanc Andorra en la Liga Endesa. Por tanto, Pedro Martínez sólo ha podido dar dos días de fiesta a los jugadores: 24 y 25. Algunos de los nacionales sí han podido desplazarse para pasar estos días señalados con sus familias pero en el caso de los jugadores foráneos, el apretado calendario ha motivado que tengan que pasar las Navidades en València. La plantilla está convocada de nuevo para el viernes 26 por la mañana cuando el equipo vivirá un entrenamiento muy especial en la Fonteta a partir de las 12:00 horas con la celebración de una sesión de puertas abiertas para la afición en la que los seguidores taronja podrán fotografiarse con sus ídolos y pedirles autógrafos.

Tras la importante victoria lograda el martes ante el Baskonia en la Euroliga, que sitúa a los de Pedro Martínez en la segunda posición de la clasificación, el domingo 28 (18:00 horas) los taronja tratarán de buscar una nueva victoria en la Liga Endesa ante el Andorra y pasar página de la derrota sufrida ante el UCAM Murcia en la pasada jornada.

Una intensa agenda

El Valencia Basket tendrá un intenso fin de 2025 y comienzo de 2026 ya que la semana que viene también afrontará una apretada agenda con tres partidos: uno de Euroliga y dos de Liga Endesa. El martes 30 el Valencia Basket recibirá al Roig Arena al Partizan Belgrado a las 20:00 horas en el que será el último partido del año para los taronja. Tras la Euroliga, llegarán dos partidos de Liga: El viernes 2 el Valencia Basket visitará al Surne Bilbao a las 18:00 horas en la jornada 13 y tan sólo 48 horas después, el domingo 4 a las 19:00 horas recibirá en el Roig Arena al Baxi Manresa en la Jornada 14.

Los taronja tendrán ocupado hasta el día de Reyes ya que el mismo 6 de enero afrontarán un nuevo partido de Euroliga, esta vez en Belgrado donde se medirán al Estrella Roja a las 20:00 horas. Para este partido el club ha organizado un viaje para que los aficionados taronja puedan viajar en el avión del equipo a la capital del Serbia y animar al Valencia Basket en el día de Reyes.

El equipo femenino vuelve el viernes al trabajo

Aunque la Liga Femenina Endesa tampoco ha parado por Navidades, el primer equipo femenino del Valencia Basket sí ha disfrutado de un calendario más benévolo estas fechas debido al parón de la Euroliga femenina que no se retomará hasta el 14 de enero cuando las de Rubén Burgos reciban al Umana Reyer Venezia en el Roig Arena. Las jugadoras han disfrutado de varios días libres esta semana para pasar las Navidades con sus familias aunque el permiso se acaba este jueves 25, día de Navidad por la tarde. Para esa fecha todas las jugadoras deben estar ya de vuelta en València y el viernes por la mañana Rubén Burgos las ha convocado para una sesión de entrenamiento.

El Valencia Basket retoma la Liga este domingo en Badalona / Germán Caballero

El Valencia Basket retomará la Liga F Endesa este domingo 28 con la visita al Joventut de Badalona a las 12:30 horas, un partido de vital importancia para las de Rubén Burgos que tratarán de recuperar su nivel y olvidar la contundente derrota sufrida en la última jornada en la cancha del Spar Girona por 96-68.