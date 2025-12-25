El Roig Arena, un seguro para el Valencia Basket

Barça, Joventut, San Pablo Burgos, La Laguna Tenerife, Bàsquet Girona han pasado ya por el Roig Arena en la Liga Endesa y en todos los casos se fueron de vacío y con una derrota, en el menor de los casos de 12 puntos. Pero no han sido los únicos en comprobar la dificultad de medirse a ese Valencia Basket como visitante esta temporada, ya que el fortín taronja en su nuevo pabellón se ha mantenido también en la Euroliga, con una única derrota pero con las gradas vacías en el partido ante el Hapoel Tel Aviv.

Y es que en Europa, los taronja se han sabido hacer fuertes en casa también, derrotando al Virtus Bolonia, Fenerbahçe, Dubai Basketball, Real Madrid, Estrella Roja, Bayern Múnich, Anadolu Efes y Baskonia. Unos números que han permitido al Valencia Basket ser una de las grandes revelaciones de la temporada en la máxima competición europea, hasta el punto de ser segundo, solo por detrás del Hapoel.

Un partido que, además, pudo cambiar de signo perfectamente de haberse podido jugar con público, ya que pese al 93-100 final, los taronja se pusieron a solo tres puntos a falta de los últimos 20 segundos tras dos tiros libres de Omari Moore.

Integrantes del Mur Taronja, la grada de animación del Valencia Basket. / JM López

Equilibrio en los partidos a domicilio

Los números de los taronja fuera de casa son más equilibrados, con un balance de 2-3 en Liga Endesa y uno de 5-4 en la Euroliga, acumulando en total siete victorias y otras tantas derrotas. Dos de ellas llegaron en los partidos de la semana pasada ante el Maccabi Tel Aviv y el UCAM Murcia, pero con la vuelta a casa, los de Pedro Martínez rompieron de nuevo la dinámica imponiéndose en la Euroliga a un Baskonia que llegaba en un gran momento de forma.

Dos más en casa antes de 2026

Unos números que permiten ser optimistas de cara a los dos partidos que le restan al Valencia Basket masculino para cerrar el año, ya que en ambos jugará como local, primero ante el Morabanc Andorra el domingo 28 a las 18:00 y el día 30, ante el Partizán de Begrado de Joan Peñarroya en partido de Euroliga a las 20:00.