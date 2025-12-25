El Valencia Basket y el Roig Arena, los mejores regalos de 2025

El Valencia Basket y el Roig Arena se han convertido en los grandes protagonistas del deporte valenciano en 2025. Un año en el que el primer equipo femenino ganó su tercera Liga consecutiva y en el que el masculino ha podido levantar ya un primer título con la Supercopa, antes de una temporada en la que se ha convertido por su juego y resultados en una de las grandes sensaciones a nivel nacional e internacional.

Unos éxitos que precedieron al esperado traslado de La Fonteta al Roig Arena, en el que se superó también la increíble barrera de 15.000 abonados, entre los más de 11.000 del equipo masculino y los más de 4.000 del femenino.

El nuevo pabellón que ha impulsado más al club a nivel deportivo y social y que ha respondido a las expectativas, con récords de asistencias tanto en el equipo masculino como en el femenino y, de momento, con un equipo de Pedro Martínez que se ha convertido en una de las sensaciones del baloncesto español y europeo, tanto por su estilo de juego como por sus resultados, al estar segundos en la Euroliga y terceros en la Liga Endesa pero con un partido menos al no haber podido jugar ante el Casademont Zaragoza por alerta roja meteorológica, en un partido para el que aún se busca fecha.

La espectacular panorámica del Roig Arena, con prácticamente un lleno en las gradas. / M. A. Polo / VBC

Balance de 13-1 en el Roig Arena

Los taronja, de hecho, solo han perdido un partido como locales en lo que llevamos de temporada y fue ante el líder de la Euroliga (Hapoel Tel Aviv) y a puerta cerrada para evitar cualquier incidente al medirse a un equipo de Israel, con fuertes protestas en los alrededores del pabellón en las horas previas.

En el Roig Arena, el Valencia Basket ha ganado todos sus partidos de Liga Endesa ante Barça, Joventut, San Pablo Burgos, La Laguna Tenerife y Bàsquet Girona, mientras que en la Euroliga, cayeron también en València el Virtus Bolonia, Fenerbahçe, Dubai Basketball, Real Madrid, Estrella Roja, Bayern Munich, Anadolu Efes y Baskonia. Un espectacular balance de 13-1 que deja a los taronja en la segunda posición de la máxima competición europea, solo superados por el Hapoel y empatados con el Barça y el Panathinaikos.

Una foto que ya es habitual entre los aficionados, frente al 'Ojo' del Roig Arena. / Ivan Terron

Liga y reacción obligada del femenino

Tras ganar por tercer año consecutivo la Liga Femenina Endesa, el Valencia Basket de Rubén Burgos dio el salto al Roig Arena con una plantilla renovada y con la ilusión de seguir creciendo en la Euroliga, donde llegaron también a las semifinales meses atrás por primera vez en su historia.

Salvo la Supercopa que se les escapó en la final ante el Casademont Zaragoza, el resto de títulos aún están a tiro, aunque para ello urge que las taronja recuperen las mejores sensaciones tras dolorosas derrotas ante el Perfumerías y el Spar Girona en la LF Endesa y ante el Casademont Zaragoza en la Euroleague Women. A pesar de ello, sin embargo, son cuartas en su grupo de Euroliga empatadas a victorias con las segundas y terceras y, en la Liga Femenina Endesa, van quintas pero empatadas también con las terceras y cuartas, Perfumerías Avenida y DM Ensino, aunque con un partido menos que les podría poner a un solo triunfo del Girona y del Zaragoza en caso de ganarlo.

Las jugadoras del Valencia Basket celebran la tercera LF Endesa seguida con la afición en Zaragoza. / M. A. Polo / VBC

A pesar del buen rendimiento de algunas de las nuevas jugadoras como Awa Fam y Elena Buenavida, las taronja están echando en falta a la lesionada Raquel Carrera en una temporada en la que además sufrieron también el adiós de Alina Iagupova o la tardía llegada de Leo Fiebich tras jugar la WNBA.

Alegría con el Léleman Conqueridor

Al margen del baloncesto, de entre los deportes de equipo, el Léleman Conqueridor de voleibol fue también otro de los grandes regalos de 2025 para el deporte valenciano, ya que tras meterse por primera vez en las semifinales de la Superliga, consiguió su primer billete para jugar competición europea. Un doble éxito que se suma al hecho de poder jugar en el nuevo pabellón de Nou Moles, con las mejores condiciones para que el proyecto de Manolo Clemente siga creciendo en los próximos años.

Ascensos de Levante UD y Elche CF

En el fútbol, las grandes alegrías llegaron de la mano del Levante UD y del Elche CF con sus ascensos a la Primera, al margen de un Villarreal que volvió a entrar en la Champions y que pese a las decepciones de caer eliminados en la Copa y la competición europea, sigue luchando esta temporada con los mejores equipos de España en lo alto de la clasificación.