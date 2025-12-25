Vega Gimeno: "El Roig Arena es un punto de inflexión para toda España"

La jugadora profesional de baloncesto 3x3 Vega Gimeno destacó el papel del Roig Arena, recinto multiusos con capacidad para hasta 20.000 personas en conciertos y casi 16.000 en partidos de baloncesto impulsado por el empresario Juan Roig, tanto en el deporte como en la cultura y elevó su impacto a nivel nacional.

"El Roig Arena es un punto de inflexión no solo para València sino para toda España. Pone a València en el mapa en competición de baloncesto, pero a España también a nivel conciertos. Y evidentemente es todo un lujo que un equipo femenino pueda jugar en un pabellón así", reconoció Gimeno en declaraciones a EFE.

Modalidad de 3x3

La valenciana, que definió la sección femenina del Valencia Basket como "un proyectazo", compartió el cambio de rutina que supuso el paso del baloncesto tradicional al 3x3 tras su retirada en 2024. "Es un cambio radical porque pasas de un equipo de doce personas a llevar tú la rutina y es algo novedoso, aunque es verdad que ya tenía mi equipo de trabajo con el que llevaba varios años trabajando", dijo.

El Roig Arena, prácticamente lleno en cada partido del Valencia BC masculino. / Manuel Bruque / EFE

"Ya llevo más de diez años jugando la modalidad del 3x3 y sabía lo que me iba a encontrar, cómo tenía que hacer la preparación y eso me ha ayudado a superar dificultades y a adaptarme muy bien tanto a trabajar con mi equipo como a la disciplina y lo he disfrutado mucho", explicó.

2025 y retos para 2026

La subcampeona olímpica en París 2024 y campeona del Europeo de Viena en 2024 definió su año 2025 como "bueno pero no excelente": "Para eso deberíamos haber conseguido medalla en el Mundial, pero conseguimos un bronce en la Copa de Europa de Copenhague y una plata en la Champions Cup".

"Como retos para este 2026 tenemos la 'Champions Cup' en marzo, que es el torneo más potente en el que juegan los ocho mejores equipos del mundo, y en verano ya afrontaremos el Mundial. En el 3x3 tenemos un poco de todo siempre", concluy