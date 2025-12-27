La extaronja Tanaya Aktinson ficha por un equipo de la Liga F Endesa

La alero estadounidense Tanaya Atkinson, procedente del Valencia Basket es nueva jugadora del Ingeniería Ambiental CAB Estepona, antepenúltimo clasificado de la Liga Femenina Endesa, hasta el final de la temporada, informó el club malagueño.

Atkinson, de 29 años y 1,83 metros de estatura, llega al conjunto de Estepona después de haber comenzado la temporada en el Valencia, con el que firmó un contrato temporal para suplir la ausencia de la alemana Leo Fiebich.

La trayectoria de Tanaya Atkinson en el Valencia Basket Club se escribe como un capítulo breve pero intenso en la temporada 2025-2026, marcado por una incorporación estratégica en los primeros compases de la campaña y una salida antes de lo previsto tras cumplir con las expectativas del club taronja.

Fichaje y llegada a Valencia

Tanaya Atkinson, exterior estadounidense nacida el 28 de enero de 1996 en New Haven (Connecticut), llegó a Valencia Basket en verano de 2025 con un contrato temporal diseñado para reforzar el juego exterior del equipo femenino durante las primeras semanas de competición. El club hizo oficial su fichaje el 19 de agosto de 2025, tras superar sin contratiempos la revisión médica y física pertinente. Su vinculación se estableció inicialmente hasta el 30 de noviembre de 2025, con la posibilidad de que el contrato se ampliase hasta el final de la temporada dependiendo de su rendimiento y de las necesidades del equipo.

Atkinson llegó procedente del Casademont Zaragoza, donde había destacado en las dos temporadas anteriores tanto en la Liga Femenina Endesa como en EuroLeague Women y donde había logrado el título de Copa de la Reina 2023-24.

Durante su paso por Valencia Basket, Atkinson disputó un total de 9 partidos oficiales repartidos entre la Supercopa Femenina Endesa, la Liga Femenina Endesa y la EuroLeague Women. A lo largo de esas apariciones, promedió 4,9 puntos y 3,4 rebotes en 15,9 minutos por partido, aportando experiencia y versatilidad al perímetro en un equipo con aspiraciones altas en todas las competiciones.

Su papel fue el de complemento en el arranque de temporada, cubriendo la ausencia de la también exterior Leo Fiebich, que jugaba en la WNBA durante ese periodo.

Acabó su vinculación con el Valencia Basket en noviembre

Aunque su contrato estaba firmado hasta finales de noviembre de 2025, Atkinson y el club acordaron rescindir el contrato de mutuo acuerdo el 8 de noviembre de 2025, adelantando así su salida de la entidad antes de la fecha inicialmente prevista. La decisión se tomó tras considerar que se había cumplido el objetivo de reforzar al equipo en la fase inicial de la temporada y con el regreso de otras piezas del plantel.

Gran experiencia en España

La jugadora de New Haven (Connecticut) jugó las dos temporadas anteriores en el Casademont Zaragoza, tiene experiencia en la Euroliga y cumple su octava campaña en España, desde que en la 2018-19 recaló en el Clarinos tinerfeño antes de comprometerse por dos años con el Araski vitoriano.

Tanaya Atkinson se formó en la Universidad de Temple, donde se convirtió en la segunda máxima anotadora y reboteadora histórica antes de dar el salto al baloncesto profesional. Su primera experiencia lejos de Estados Unidos fue en Australia, antes de llegar a España.

El técnico del equipo esteponero, César Aneas, podrá contar 'Nay' Atkinson para el encuentro de este domingo (12.30 horas) en casa ante el conjunto murciano del Hozono Global Jairis, en la decimotercera jornada de la máxima categoría femenina del baloncesto español.