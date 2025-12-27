Joan Plaza: "El Valencia Basket es un portaaviones y nosotros una lancha"

Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, analizó así el partido de este domingo 28 ante el Valencia Basket en el Roig Arena: "Hemos preparado el partido siendo conscientes de la dificultad del partido del domingo, pero también lo afrontamos como un reto ya que no ha ganado ningún equipo ACB allí. Aparentemente es una utopía que ganaremos allí nosotros aunque tenemos ganas de conseguirlo cuando llegas contra un equipos más grandes que tú. Es una obviedad que queremos salir de allí mejores y que somos capaces de competir al máximo nivel".

Ganar en el Roig Arena, una quimera

Plaza reconoce que intentar ganar a domicilio ante el Valencia Basket es muy complicado: "Decía un jugador que entrené en Málaga que cuando no tienes talento, lo único que te queda es rezar. Lo fácil en estos partidos es desvirtuarte y competir contra ellos cara a cara es intentar hacer trucos y no es nuestro caso. Sabemos cuál es nuestra liga y queremos, sólo, salir de allí un poco mejores. El Valencia es un equipo muy vertical, tienen muchos puntos en las manos, tienen 14 o 15 jugadores y entonces tienes que jugar tu juego porque sino lo haces al final no haces ni una cosa ni la otra. Son segundos en Europa y de los primeros en la ACB. Lo único que puedes hacer es salir bien de allí".

El entrenador del MoraBanc Andorra resaltó: "El Valencia es un portaaviones y nosotros una lancha menorquina. Intentaremos que no nos borren en el primer cuarto. El partido capital será la semana que viene".

Discrepancias con el presidente del club

Plaza no opina lo mismo que Gorka Aixàs, el presidente del Andorra, que afirmó que da la impresión que el equipo elige contra qué equipo tiene que competir. "Gorka Aixàs es libre de decir lo que él quiera, pero yo no percibo lo mismo que él", dijo el técnico Yo no percibo eso de que el equipo elija los partidos que quiere ganar o competir. Lo percibí cuando dirigía equipos de Euroliga como he tenido la suerte de dirigir yo. Nosotros no hacemos selección de rivales y yo no lo percibo, ya que tengo la experiencia que tengo", puntualizó.