El mensaje de Loquillo en el Roig Arena: "Tenéis al mejor entrenador de Europa"

Loquillo reunió el pasado viernes 26 de diciembre en el Roig Arena a miles de personas para disfrutar de uno de los conciertos más esperados en este final de año. Entre el público, había un asistente muy especial, el entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez que no quiso perderse el concierto de José María Sanz, Loquillo con el que le une una gran amistad y relación personal ya que llegaron a compartir vestuario cuando ambos eran jugadores de baloncesto. Así lo recordó el propio Loquillo, que en medio del concierto, lanzaba un cariñoso mensaje alabando al técnico taronja: "Después de la mili estuve buscando equipo, allí coincidí con un chico que para jugador no valía pero le dije que sería entrenador", afirmó Loquillo refiriéndose al técnico catalán: "45 años más tarde puedo decir que tenéis al mejor entrenador del mundo, Pedro Martínez".

Pedro Martínez le regaló una camiseta

El entrenador del Valencia Basket, que asistió al concierto desde uno de los palcos privados del Roig Arena y el cantante, tuvieron tiempo para encontarse antes del evento. Pedro Martínez regaló a Loquillo una camiseta del club taronja personalizada. Pedro Martínez y Loquillo se han encontrado en diversas ocasiones, como en la última Copa del Rey donde el técnico valenciano también pudo coincidir con el cantante.

"El baloncesto cambió mi vida"

Antes de convertirse en una de las voces más reconocibles del rock español, José María Sanz, Loquillo, tuvo una relación estrecha con el baloncesto. Una afición —y práctica— que marcó su juventud y que, con los años, ha mantenido viva como seguidor atento del juego y de sus protagonistas. Entre ellos, un nombre con el que ha compartido afinidades y encuentros en torno al deporte: Pedro Martínez, actual entrenador del Valencia Basket. En una entrevista concedida la diario Sport, Loquillo se mostraba así de contundente: "El baloncesto cambió mi vida, fue fundamental para ayudarme a crear un personaje, para que dejara de ser un niño introvertido de barrio y evitara el submundo. El baloncesto fue lo que me enseñó a vivir y me dio las pautas". Loquillo se mostró orgulloso de haber podido "conocer a los mejores entrenadores" y recordó la enseñanza que ha sacado del baloncesto: "el baloncesto es un deporte individual que se juega en equipo y eso trato de trasladarlo al rock".