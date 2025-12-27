El Valencia Basket se examina en Badalona sin Romero ni Carrera

El Valencia Basket visita este domingo 28 de diciembre (12:30h, Palau Municipal d’Esports, Youtube FEB) al Joventut Badalona en el que será el penúltimo partido de la Liga F Endesa para las taronja en 2025. Las de Rubén Burgos necesitan ganar para volver a alejar las dudas surgidas tras la última y contudente derrota en la cancha del Spar Girona la semana pasada donde caían por 96-68. Las taronja necesitan ganar para despedir recobrar las buenas sensaciones y para no descolgarse de la parte alta de la tabla. El Valencia Basket ocupa la quinta posición con 8 victorias y 3 derrotas aunque con un partido menos que sus rivales ya que este martes 30 aún tendrá que recuperar en el Roig Arena el partido ante el Casademont Zaragoza que se suspendió por la alerta roja por fuertes lluvias. En estos momentos lideran la tabla Spar Girona y Casademont Zaragoza con un 10-1 (ambos también con partidos aplazados).

Quieren despedir el 2025 con buen sabor

Una victoria en Badalona este domingo y otra en casa el martes daría alas a las de Rubén Burgos para afrontar 2026 con toda la confianza. Pero antes de pensar en el Casademont, el reto es salir victorioso de Badalona, algo que no será fácil y no sólo por el potencial de las verdinegras sino también por las ausencias en las filas taronja ya que Rubén Burgos no podrá contar con dos jugadoras clave: Raquel Carrera y Leti Romero. La pívot gallega sigue recuperándose de sus problemas en su rodilla izquierda. Por su parte, Leticia Romero tampoco estará disponible por una lesión muscular en el sóleo que le impedirá participar en los próximos partidos, pendiente de evolución.

Tercer partido seguido fuera de casa

Para el Valencia Basket será su tercer partido consecutivo fuera de casa. El viaje a Landes, donde superaba al Basket Landes en la Euuroliga, fue el primero de tres partidos consecutivos fuera del Roig Arena. Desde la región francesa el combinado de Rubén Burgos viajó directo a Girona donde caía frente al Spar. Después de cuatro días de descanso navideño, el conjunto taronja ha puesto rumbo a Badalona para disputar un nuevo partido de liga, antes de regresar al Roig Arena el martes 30 para jugar el partido aplazado de la J10 ante Casademont Zaragoza.

El Joventut de Badalona afronta el partido muy motivado con el objetivo de sumar una victoria que les permita acercarse a los puestos que dan derecho a disputar la Copa. Las verdinegras afrontan su segunda temporada en LF Endesa (la temporada pasada caían en cuartos precisamente con el Valencia Basket) con algunos cambios en su plantilla, pero manteniendo el bloque que realizó un año histórico y la renovación de su entrenador Jordi Vizcaino hasta junio de 2026. El equipo ha arrancado este curso con un balance de 5-7, que de momento le mantienen en la 9ª posición y con margen para meterse aún entre los ocho primeros y clasificarse para la Copa.

Regreso de Rebeca Cotano

La mítica exjugadora taronja Rebeca Cotano vuelve a su casa. Actualmente en las filas de Joventut Badalona, formó parte de las plantillas del Valencia Basket que obtuvieron los dos ascensos. Jugó un total de 139 partidos con 996 puntos. Hoy día sigue siendo la octava jugadora que más veces ha portado la camiseta taronja y la novena en anotación. También vuelve a València Laia Lamana que estuvo en la campaña 22-23 en calidad de jugadora vinculada para alternar su participación en La Cordà de Paterna en LF Challenge y en el primer equipo taronja, con el que disputó un total de 32 partidos y ayudó a conseguir la primera LF Endesa de su historia.

Análisis del rival

Con respecto a la temporada pasada, en el apartado de bajas la más sensible es la de Mariam Coulibaly, la referencia ofensiva del equipo. La interior maliense ha recalado en Spar Girona. Tampoco continúan Helena López, Serena-Lynn Geldof y Anna Cruz, que anunció su retirada y celebró su último partido en la Fonteta.

Continúan de la pasada campaña: Elise Ramette después de ser top 10 asistentes de la competición con 3,5 pases de canasta por encuentro; Alima Dembelé, Iris Vennema y Laura Piera, así como la capitana Rebeca Cotano, leyenda del Valencia Basket. Las verdinegras han incorporado esta temporada a Ajša Sivka, alero eslovena procedente del Tarbes Gespe Bigorrede de la liga francesa, que fue número 10 del pasado draft de la WNBA. Lauren Ebo, pívot estadounidense con pasaporte nigeriano; Aby Gaye, pívot francesa con una amplia trayectoria, que aterrizaba desde Roche Vendée Basket Club y Rachel Howard, procedente del Duran Maquinaria Ensino.

Desde el mercado español Joventut Badalona fichó a la catalana Júlia Soler, que estuvo la pasada temporada en Cadí La Seu, donde hizo una media de 9'4 puntos, 4'1 rebotes y 10'3 de valoración y un 37% T3 por partido, y Laia Lamana.